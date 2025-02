Az FC Barcelona jelenleg pontegyenlőség mellett vezeti a La Ligát a Real Madrid előtt (és az Atlético Madrid is csak egy ponttal van lemaradva). A csapat edzőjét emiatt is szeretik a katalánok, akik meg is lepték a német szakembert születésnapján egy tortával.

Hans-Dieter Flick február 24-én ünnepli a 60. születésnapját és ezt a szurkolók sem felejtették el. A feltehetően edzésre érkezett Flicket tortával és rajta 60-as gyertyával váró szurkolók még énekeltek is a mesternek (a tortán kivehetően olvasható a Boldog születésnapot, Hansi Flick felirat). Showing the love for birthday boy, Hansi Flick! 😍 pic.twitter.com/n6ioxOk55F — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2025 A fenti felvételen a csapat köszönti a német szakembert, a szurkolós verzió ITT nézhető meg. Flick kissé meghatódva fogadta a köszöntést, és a tortát a kocsija motorháztetőjére téve aláírásokat kezdett osztogatni a katalán szimpatizánsoknak.

