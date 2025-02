A Real Madrid mezőnyfölényben játszott és Kylian Mbappé góljával vezetett is, amikor az első játékrész végén Jude Bellinghamet reklamálásért azonnali piros lappal kiállította José Luis Munuera Montero játékvezető. Az Osasuna emberelőnyben is "csak" tizenegyesből volt eredményes, azt pedig az 58. percben videózást követően ítélte meg a bíró – a döntést Carlo Ancelotti, a fővárosiak vezetőedzője látványosan ki is nevette. A madridi szurkolók még ennél is több ítéletet kérdőjeleztek meg a mérkőzés során, amely végül döntetlennel zárult.

Carlo Ancelotti sem hitt a szemének a Real Madrid meccsén

Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

Videón Carlo Ancelotti nevetése a Real Madrid ellen megítélt büntető miatt:

Ancelotti az elmúlt hetekben is elégedetlen volt már a játékvezetéssel, az Espanyol elleni vereség után is kifakadt. A Real Madridot a pontvesztése miatt szombat estére akár megelőzheti a tabella élén a városi rivális Atlético, az olasz szakember ennek ismerete nélkül, a saját csapata mérkőzését követően értékelt.

„A játékvezető félreértette Bellinghamet.

Ő nem a bírónak mondta, hogy »b***d meg«, hanem magának mondta dühösen, hogy »b**sza meg«, ez a kettő pedig nagyon mást jelent

– nyilatkozta Carlo Ancelotti. – Nem fogok mást mondani a játékvezetésről, mert jövő héten is a kispadon szeretnék ülni."

A Bajnokok Ligájában a nyolcaddöntős szereplést szerdán harcolhatja ki a Real Madrid, amely a spanyol bajnokságban legközelebb jövő vasárnap a Gironát fogadja.

La Liga, 24. forduló:

Osasuna-Real Madrid 1-1 (0-1)