A listavezető Liverpool legfőbb üldözője, a második Arsenal a címvédő Manchester Cityt fogadta az Emirates Stadionban. Pep Guardiola együttese 2023 áprilisa óta nem tudta legyőzni észak-londoni csapatot, és ez most is nehéz feladatnak ígérkezik, az Arsenal ugyanis otthon még veretlen volt a Premier League idei szezonjában. A manchesteri világoskékek úgy tűnik, hogy kilábaltak a november-decemberi hullámvölgyből, szerdán kiharcolták a továbbjutást a Bajnokok Ligájában is, ha pedig a hajrában versenyben akarnak lenni a bajnoki címért, akkor most nyerniük kellene az Arsenal vendégeként. Az észak-londoni csapatnak is kulcsfontosságú volt a meccs, ugyanis a Liverpool a szombati győzelmével kilencpontos előnyre tett szert a tabellán, ráadásul Szoboszlai együttesének van egy elmaradt meccse is, így egy Arsenal vereség esetén a Liverpool gyakorlatilag bajnoknak mondható lenne.

Martin Ødegaard a második gólját lőtte az idei szezonban

Fotó: AFP/Glyn Kirk

Az Arsenal elképesztő tempóban kezdte a meccsen, és már a harmadik perc elején megszerezte a vezetést. Manuel Akanji, a City védője nem bírta a nyomást az Arsenal magas letámadásában, az eladott labdájával Kai Havertz került ziccerbe, lövés helyett azonban a jobbján érkező Martin Ødegaardhoz passzolt, aki nyolc méterről az üres kapuba lőtt (1-0).

Az idei szezonban ez volt a harmadik alkalom, hogy a Manchester City gólt kapott egy mérkőzés első három percében. Csak a két kiesés elől menekülő csapatnak, az Ipswich Townnak és a Wolverhampton Wanderersnek van ugyanilyen rossz statisztikája ebben a mutatóban.

Pep Guardiola is csak a fejét fogta Akanji óriási hibája után

Fotó: AFP/Glyn Kirk

A bekapott gól után a Manchester City többet birtokolta a labdát, de Pep Guardiola együttese teljesen tanácstalan volt a labdával az Arsenal remekül megszervezett védekezése miatt. Ennek ellenére a 23. percben egy pontrúgás után majdnem egyenlítettek a vendégek. Omar Marmous bal oldali szögletére Joško Gvardiol robbant be a rövid oldalon, a hatméteres fejesét azonban David Raya egy földöntúli bravúrral a felső lécre tolta.

David Raya a szezon egyik legnagyobb védését mutatta be

Fotó: AFP/Glyn Kirk

Három perccel később aztán az Arsenal kis híján lekopírozta a meccs elején szerzett találatát. Ezúttal a Manchester City kapusa, Stefan Ortega passzolta el a labdát, amire Declan Rice lecsapott és ziccerbe hozta Kai Havertzet, a német válogatott támadó 11 méterről lőhetett ajtó-ablak helyzetben, de a labdája elment a bal kapufa mellett.