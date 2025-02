A Liverpool három világsztárjának is lejár a szerződése jövő nyáron

Fotó: AFP

Ha csak az elmúlt bő félévet nézzük, akkor számos olyan példát láthattunk, ami arra enged következtetni, hogy

az európai klubok már nem csak télen, nyáron sem szívesen költekeznek.

Vegyük példának Adrien Rabiot tavalyi klubváltását. A 29 éves középpályásnak tavaly nyáron lejárt a szerződése a Juventusnál, így szabadon igazolható játékos lett. Most azt gondolhatnánk, hogy az európai topcsapatok sorban álltak érte, hiszen egy tapasztalt, 50-szeres francia válogatott játékosról van szó, aki még 30 éves sincs. Lehetett hallani a Manchester United, az Arsenal és a Barcelona érdeklődéséről is, ám ennek ellenére a francia sztár szeptember közepére talált csak magának csapatot. Azonban a Marseille is csupán kétéves szerződést kötött vele, miközben feleannyit keres a francia kikötővárosi együttesnél, mint a Juventusnál.

Az Európa-bajnok Álvaro Morata potom összegért igazolt Sallai Roland csapatához

Fotó: Anadolu via AFP

A nigériai Victor Osimhen esete is jó példa erre. A Napoli tavaly nyáron először több mint 100 millió eurót akart kapni az előző szezonban 71 meccsen 48 gólt szerző csatárért. Állítólag a Chelsea, a Manchester United és a Juventus is érdeklődött, de sokallták az árát. Az olaszok így ezt az összeget előbb 80, majd 60 millió euróra csökkentették, de így sem igazolta le senki. Aztán a piac bezárt, Osimhen pedig szeptemberben már csak Sallai Roland csapatához, a török Galatasarayhoz tudott kölcsönbe elmenni. Sallai csapata most télen újabb nagy nevet igazolt kölcsönben, ugyanis hatmillió eurót fizetett Álvaro Morata játékjogáért az AC Milannak, majd jövőre további nyolcmillió ellenében véglegesen is megszerezhetik a törökök. Ez az összeg meglehetősen csekély, legalábbis ahhoz képest, hogy mekkora tapasztalattal rendelkezik a 84-szeres spanyol válogatott, Európa-bajnok futballista - ám egy harminc feletti játékos esetében ez reálisnak tekinthető.