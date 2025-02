A magyar válogatott középhátvéd kezdőként kapott lehetőséget az új vezetőedzőtől, a román Cristian Chivutól, aki ezen a meccsen mutatkozott be a Parma vezetőedzőjeként. Balogh szerepeltetése azért is nagy dolog, mert sérülése után két meccset a kispadon ült végig, majd csereként állt be az előző körben, de akkor azért kapott több lehetőséget, mert az egyik kezdő hátvéd piros lapot kapott.

Balogh Botond a mezőny egyik legjobbja volt

Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia/NurPhoto

Chivu korábban hátvédként Bajnokok Ligáját nyert az Internazionale csapatával, így sokat jelenthet, hogy azonnal bizalmat szavazott a magyar válogatott védőnek, akivel gólt sem kapott a csapat.

A pármaiak idén először diadalmaskodtak a Serie A-ban és hétmeccses nyeretlenségi sorozatukat szakították meg. A három ponttal Baloghék kikerültek a kieső zónából, de az Empoli még visszaelőzheti majd őket.

Az osztályzatok alapján a csapat két gólszerzője mellett Balogh volt a Parma legjobbja.

Serie A, 26. forduló:

Parma-Bologna 2-0 (1-0)

Venezia FC-Lazio 0-0