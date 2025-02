„A második félidő elején nagyon gyors gólt szereztek, és a büntető értékesítése megváltoztathatta volna a játék képét. Egyeztettem a kapusedzőnkkel, mert nem számítottunk arra, hogy Lookman lövi, elvégre ő az elmúlt hetekben sérült volt. Szerencsére a jobb oldalt választottam és kivédtem, ezt követően pedig a csapat kiválóan védekezett, és megérdemelt győzelmet aratott – nyilatkozta a Liverpoollal BL-győztes belga kapus, Simon Mignolet. –

Ébren leszek egy darabig, mert nagyon régen álltam libabőrösen a pályán, szóval ez az érzés még egy darabig biztosan megmarad,

és addig úgysem tudok elaludni."

Ademola Lookman büntetőjét kivédte Simon Mignolet

Fotó: Alberto PIZZOLI / AFP

„Megérdemelt a kiesésünk, gratulálok a Brugge-nek. Ez a két meccs furcsa volt, de a BL az ilyen epizódok versenye. Méltósággal játszottunk, kivéve Tolóit a kiállításánál. Nem volt igazságos, hogy a szünetben 0-3 volt az állás, 2-1 is lehetett volna. Mindkét mérkőzésen rengeteg helyzetünk volt, pláne a második félidőkben, de ma a kihagyott büntető lehűtötte a lelkesedésünket. Lookman néhány napja még lőni sem tudott a sérülése miatt, ráadásul amúgy is talán

ő a legrosszabb tizenegyeslövő, akit valaha láttam. Az edzéseken is szörnyen rúgja őket. [Charles] De Ketelaere és [Mateo] Retegui is szerették volna rúgni, de ő euforikus állapotban magának akarta a labdát. Egyáltalán nem tetszett ez a megmozdulása"

– mondta az Atalantát 2016 óta irányító Gian Piero Gasperini kritikusan arról a Lookmanről, aki a szezonban 15 gólnál jár, kedden 35 másodperc alatt gólt szerzett, korábban az Európa-liga-döntőben mesterhármast ért el, és ötödik kísérletére először hagyott ki büntetőt Atalanta-játékosként tétmeccsen.

Benfica-Monaco

Már az első mérkőzés is rendkívül kiegyenlített volt, a lisszaboniak idegenbeli sikere részben egy monacói kiállításnak volt köszönhető. A visszavágó is szorosan indult, az első félidő közepén pedig megszerezte a vezetést a Benfica. A vendégekre ez ébresztőként hatott, és a játék képét tekintve fölénybe kerültek, a második félidő elejére pedig meg is fordították a találkozót. Az utolsó tizenöt percben aztán előbb egy büntetőből egyenlítettek a portugálok, majd a vendégektől a frissen beállt George Ilenikhena volt eredményes. A csattanó viszont a Benficáé volt, amely Orkun Kökcü góljával beállította a 3-3-as végeredményt, ezzel továbbjutott a BL-nyolcaddöntőbe.