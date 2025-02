Minamino hamar egyenlített a Benfica otthonában

Fotó: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

A fordulást követően Anatolij Trubin bravúrjának köszönhette a Benfica, hogy még néhány percig előnyben volt összesítésben, de aztán Eljessz Ben Szegir gólja megfordította a mérkőzést, és kiegyenlítette a párharcot (1-2). A Monaco maradt támadásban a következő percekben is, a vendégek jóval közelebb álltak az újabb találathoz. Ezért is érte őket sokként, amikor a 76. percben a videobíró segítségével a Benfica büntetőhöz jutott, azt pedig Vangelisz Pavlidisz értékesíteni is tudta (2-2). Volt azonban válasza a Monacónak, George Ilenikhena ugyanis egy perccel a becserélése után ismét előnyhöz juttatta a csapatát, igaz, Trubin ügyetlenkedése is kellett ehhez a gólhoz (2-3). Maradt viszont még fordulat a rendes játékidőben: egy beadás után ugyanis

Orkun Kökcü a hálóba lőtt (3-3), ezzel ismét a Benfica állt továbbjutásra, és ezt már meg is őrizték a portugálok.

Atalanta-Brugge

Az alapszakaszban 9. bergamóiak egy utolsó percben kapott tizenegyesgóllal egygólos vereséget szenvedtek a belgiumi odavágón. Az Európa-liga-győztes Atalanta olyan rosszul kezdte a hazai találkozóját, ahogyan múlt szerdán befejezte idegenben: miután Sead Kolasinac kihagyta a maga helyzetét, Chemsdine Talbi a 3. perc legelején megszerezte a vezetést a rájátszásba utolsóként (24.-ként) továbbjutott Brugge-nek (0-1). A folytatásban a labda inkább a hazaiaknál volt, de a 27. percben mégis ők kaptak újabb gólt: Hrisztosz Colisz lövését még védte Marco Carnesecchi kapus, de

a kipattanót Talbi a léc alá lőtte (0-2).

A 19 éves Chemsdine Talbi fél óra alatt két gólt lőtt az Atalanta otthonában

Fotó: Isabella BONOTTO / AFP

Az első félidő hajrájában Davide Zappacosta előtt adódott hatalmas lehetőség a szépítésre, de a kapufája után az ellentámadásból Ferran Jutgla lőtt nagyszerű gólt (0-3), ezzel még nagyobb lépést tett csapatával a továbbjutás felé.

A szünetben csereként állt be az Atalantába Ademola Lookman, aki 35 másodperc után be is talált (1-3), visszahozva némi reményt a bergamóiak számára. Bő tíz perccel később Juan Cuadrado lerántásáért (a videobíró segítségével) tizenegyest ítélt a játékvezető,

Lookman büntetőjét viszont kivédte Simon Mignolet kapus.

Mint kiderült, ezzel végleg elúszott minden remény, a hátralévő időben ugyanis már semmi nem sikerült az Atalantának, amely ezáltal kettős vereséggel búcsúzott a Bajnokok Ligájától, ráadásul a hajrában Rafael Toloi piros lapja miatt emberhátrányba is került.