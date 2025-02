„Tanulnunk kell a ma estéből. Nem csak a csatárokról van szó - az egész csapatnak hozzá kell járulnia a gólszerzéshez. A visszavágón meg tudjuk fordítani a párharcot. Csalódottak vagyunk az eredmény miatt, de ez egy oda-visszavágós párharc, úgyhogy várjuk a jövő heti meccset a San Siróban” – mondta a találkozó után Kyle Walker, az AC Milan januárban igazolt védője.

Kyle Walkernek meggyűlt a baja a gólszerző Igor Paixaóval

Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP

„Megvolt a szabadságom, hogy előre menjek, de többet kellett volna nyújtanom. Megnézem majd a meccset, és meglátom, hogyan tudok javulni. Tudtuk, hogy veszélyesen kontráznak, de nem voltunk elég agresszívek” – mondta Tijjani Reijnders, az AC Milan holland középpályása.

„Még semmit sem értünk el, ez még csak az első felvonás volt. De jó érzés érezni a győztes energiát. A csapat ma nagyon nyugodt és koncentrált volt. Örülök a győzelemnek és annak is, hogy nem kaptam gólt” – mondta a meccs után Timon Wellenreuther, a Feyenoord német kapusa.

Így kell meccseket nyerni, mentalitással. Volt bennük valami több; még a légkörrel együtt is. Volt néhány esélyünk az egyenlítésre, de még minden nyitott - ott van a jövő keddi visszavágó”

– értékelt a vereség után Sérgio Conceição, a Milan edzője.

A Milan edzője a Feyenoord mentalitását dicsérte

Fotó: AFP/John Thys

„Fantasztikus meccset játszottunk. Jól felkészültünk rá, és elől és hátul is azt csináltuk, ami elterveztünk. A szurkolók fantasztikusak voltak. Most következetességre van szükségünk, és jövő héten is ugyanúgy kell játszanunk” – mondta Dávid Hancko, aki korábbi csapattársát, Santiago Giménezt fogata a találkozón, de elmondása szerint a mexikói támadó nem szereti ha szorosan fogják, ő viszont végig ezt tette.

„Volt egy tervünk, amin kicsit módosítani kellett, de működött.

A játékosok ismét megmutatták, hogy tudnak focizni. Nagyon remélem, hogy továbbjutunk. Most nagyon boldog és nagyon büszke is vagyok, de ez még csak az első lépés”

– mondta Pascal Bosschaart, a Feyenoord edzője, akit két nappal a mérkőzés előtt neveztek ki a rotterdami csapat élére.