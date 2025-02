Nagy kérdés marad viszont, hogy az amerikai BL-meccsek rendezését hogy veszi be a játékosok gyomra, hiszen már most is azon siránkoznak, hogy a rengeteg meccs - a legjobbaknak évente 60-nál is több - mitt nem marad idejük pihenni, regenerálódni. Pedig, csak példának okáért, míg most egy PSG-Bayern München meccs letudható egy kétszer két órás repülőúttal, addig, ha 2033-ban mondjuk Dallasban kell pályára lépnie a két csapatnak az nagyjából egy egy hetes kirándulással ér fel.

Ja, és a BL-döntők rendszerint a világ legunalmasabb, jellemzően 1-0-ra végződő meccsei, ilyenekkel pedig nagyon nehéz lesz elkápráztatni a Super Bowlhoz szokott amerikai közönséget.

