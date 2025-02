Minden jel arra mutat, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) 2027-től lecseréli jó három évtizede állandó marketingpartnerét, a TEAM Marketing nevű céget az amerikai Relevent Sports nevű New York-i székhelyű, de globális méretekben operáló cégre. A 2024-ben kiiírt pályázat legjobbjának talált amerikai céggel már megkezdődtek tárgyalások, sőt már túl is vannak a puhatolózó szakaszon. A Relevent nem titkolt célja pedig az, hogy 2033-tól az Egyesül Államokban is rendezzenek Bajnokok Ligája mérkőzéseket, mi több, terveik szerint a BL-döntő is a tengerentúlon kerülne sorra.

Fotó: AFP

A Relevent valóban nagy hal a szakmában, amatőrséggel igazán nem lehet őket vádolni, vagyis, ha szerintük jó ötlet az USA-ba vinni az európai BL-rangadókat, akkor annak biztosan van valamilyen értelme. A cég tulajdonosa az NFL-ben szereplő Miami Dolphinst is magáénak tudó Stephen Ross nevű milliárdos, aki egyebek között a nyaranta megrendezett, ugyancsak európai sztárcsapatokat (és az odaát hatalmas szurkolótáborral rendelkező Manchester Unitedet) felvonultató International Champions Cup nevű sorozatot is tető alá hozta. Amit már sokan az amerikai BL-meccsek elődjeként kezdenek el emlegetni.

Európai Bajnokok Ligája az USA-ban?

"Bármi elképzelhető, meglepődni semmin nem kell - kezdte Szabados Gábor sportközgazdász, amikor megkerstük a témában. - Most ugyan a FIFA keres új marketingpartnert, a BL-pedig az UEFA kezében van, szóval azért lesz beleszólása ebbe a dologba az európai tagszervezetnek, de nyilván van az a pénz, amiért az UEFA ebbe beleegyezik.

Szerint az UEFA elég konzervatív abból a szempontból, hogy nem szívesen engedi külföldre az égisze alá tartozó meccseket,

azaz szerintem a közeljövőben nem fog megvalósulni ez a terve, a döntő tengerentúlra vitele pedig különösen nem reális" - mondja Szabados Gábor, aki szerint arra azért jó lesz felkészülni, hogy egy-két ligaszakaszt mégiscsak el fognak vinni a kontinensről.

De a végén úgyis csak egy valami dönt: a pénz

- mondja Szabados.

A sportközgazdász szerint nem mérvadó, hogy az öt európai top liga közül a spanyol és az olasz is külföldön rendezi a maga szuperkupa-tornáját, hiszen ez a sorozat, illetve ezek a meccsek a hierarchia legalján állnak a bajnokság, a nemzeti kupa és akár még a ligakupa mögött is. A közgazdász szerint ezek jóformán csak bemutató mérkőzések, melyek esetében nincs jelentősége, hogy éppen hol játsszák le őket.