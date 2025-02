Erling Haaland az első gólját szerezte a Real Madrid elleni párharcok során

Fotó: AFP

A 29. percben váratlanul Grealish maradt lent a gyepen a combját fájlalva, a helyére Phil Foden állt be. A City jól érezte, hogy kellene a második gól és tett is érte:

35-36. percben előbb Foden tekerését ütötte a léc fölé Courtois, majd a szöglet után Akanji fejese a lécet érintve hagyta el a pályát.

A 43. percben Federico Valverde eresztett meg egy védjegyévé váló bombát (ritkán lő kis gólt az uruguayi), amit ujjheggyel tolt a léc fölé Éderson, de nem kapott szögletet a Real. A 44. percben Mbappé még kihagyott egy jó nagy helyzetet, így 1-0-s City-előnnyel mehettek szünetre a csapatok.

Guardiolának a szünetben Akanjit is le kellett cserélni (szintén a combját fájlalta), akinek a helyére Rico Lewis állt be. A 47. percben Haaland Camavingán megpattanó lövése vágódott le a keresztlécről. A Real is beszállt a játékba, az 55. percben Éderson védte hatalmas bravúrral Mbappé jobbról, tíz méterről leadott lövését. Benne volt a spanyolok játékában a gól, ami a 60. percben meg is született:

egy kiváló átadás után Kylian Mbappé egy félollózó mozdulattal lőtt, a sípcsonttal eltalált labda pedig a kapu bal oldalába perdült (1-1).

Egy ritka manchesteri ellentámadást Dani Ceballos zárt le, mégpedig Foden letarolásával, amiért büntetőt ítélt Clément Turpin, a 11-est pedig Haaland lőtte magabiztosan a jobb alsó sarokba (2-1). De nem sokáig örülhettek az angol szurkolók, mert az egy perccel korábban becserélt egykori City-játékos, Brahim Díaz szinte az első labdaérintéséből kilőtte a jobb alsó sarkot (2-2).

De ez még az utolsó szó volt, ugyanis a City védelmének bénázását kihasználva a 92. percben Vinícius labdát szerzett a hazai térfél közepén, a kapu felé iramodott, átemelte a kissé talán feleslegesen kifutó Édersont, a kapu felé pattogó labdát pedig Jude Bellingham passzolta a hálóba - a Real Madrid így 3-2-re nyert, és magabiztosan készülhet a jövő heti visszavágóra.