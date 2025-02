Az európai Bajnokok Ligája mellett az ázsiai BL is megújult, itt is nyolc alapszakasz-mérkőzés várt a csapatokra a szezonban. Az összesen 24 főtáblás együttest két (nyugati és keleti) csoportba osztották, a nyolc fordulót követően pedig 8-8 klub jutott tovább a nyolcaddöntőbe. A kínai bajnokság ezüstérmeseként BL-be jutott Santung Tajsan (Shandong Taishan) hét kört követően 10 ponttal állt keleten, ám az eredetileg szerdára kiírt, utolsó fordulós meccse előtt visszalépett.

A Santung Tajsan visszalépett az ázsiai Bajnokok Ligája idei szezonjától

Fotó: Xinhua via AFP / Xinhua News Agency

A Santung Tajsan visszalépett az ázsiai Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjétől is

A csinani Santung Tajsannak a korábban az Ádám Martint is foglalkoztató, dél-koreai Ulszan HD otthonában kellett volna pályára lépnie szerdán, ám a kínai csapat hiába utazott el Dél-Koreába, ott váratlanul nem vállalta a szereplést. Ráadásul hiába jutott volna tovább a BL nyolcaddöntőjébe, a klub az egész sorozattól is visszalépett – hivatalos indoklás nélkül, sajtóhírek szerint betegséghullámra hivatkozva, de valószínűbb módon más okok is vezérelhették az együttest.

Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) előtt nehéz választás állt, hogy mivel a Santung Tajsan a 11 ellenfél közül csak 7-tel játszott, így nehéz igazságot szolgáltatni. A döntés végül az lett, hogy

az AFC törölte a csinaniak eredményeit,

így a Pohang Steelers hiába győzte le korábban a kínai csapatot, elvesztette azt a három pontját, ennek köszönhetően pedig a dél-koreai együttes helyett a Sanghaj Port jutott tovább a keleti csoport nyolcadik helyezettjeként a március eleji nyolcaddöntőbe.

Az ázsiai Bajnokok Ligája alapszakaszában a keleti csoportot a japán Jokohama F. Marinos, a nyugatiz pedig két másik szaúd-arábiai rivális előtt az al-Hilal nyerte. A címvédő, egyesült arab emírségekbeli el-Ajn nyeretlenül búcsúzott.

