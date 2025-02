A szezonban megújult Bajnokok Ligája alapszakaszát a Real Madrid a 11., míg a Manchester City a 22. helyen zárta, így a szabályok értelmében ötven százalék volt az esélye annak, hogy a két csapat megkapja egymást a nyoni sorsoláson. Pénteken ez meg is valósult, így a BL legutóbbi két kiírásának győztese közül csak az egyik juthat be a nyolcaddöntőbe. Mindkét vezetőedző, Carlo Ancelotti és Pep Guardiola megszólalt, miután kiderült: sorozatban a negyedik idényben is összecsap a két gigász a BL egyenes kieséses szakaszában.

Carlo Ancelotti nem örül, hogy a Manchester City ellen plusz két Bajnokok Ligája-meccset kell játszania a Real Madridnak

Fotó: NurPhoto via AFP/Alberto Gardin

Sorozatban negyedik Bajnokok Ligája-szezonban lesz Real Madrid-Manchester City párharc

„A rájátszásban való szereplés további két mérkőzéssel egészíti ki az amúgy is zsúfolt menetrendünket, így

nincs időnk sem felkészülni, sem pihenni,

hiszen a regeneráció után már jön is a videózás, majd a meccs" – nyilatkozta a Real Madridot irányító Ancelotti. A klub hivatalos televíziójának szerkesztője, David Álvarez egyenesen csalást kiáltott, és kijelentette, hogy az UEFA vezetése minden évben arra törekszik, hogy ne a Real nyerje meg a BL-trófeát.

A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola szerint azonban a sűrű menetrend a Premier League élcsapatainak már régóta megszokott.

„Ez már-már derbinek mondható, hiszen a negyedik egymást követő évben találkozunk a Real Madriddal. Kemény ellenfél lesz, de vertük már meg őket korábban. A menetrend viszont olyan, amilyen, mi például Párizsban játszottunk, majd három nap múlva jött a Chelsea, aztán a Brugge. Évek óta ez megy – mondta a katalán szakember. – Játszhattunk volna jobban is,

nem is érdemeltük meg a közvetlen nyolcaddöntőbe jutást,

hiszen csak háromszor nyertünk."

A Manchester City február 11-én fogadja a Real Madridot, majd február 19-én játssza a két csapat a visszavágót a spanyol fővárosban.

Kapcsolódó cikkek