Az FC Barcelona a hivatalos honlapján jelentette be, hogy 2029 nyaráig szerződést hosszabbított a 18 éves Pau Cubarsíval, mindez pedig azt is mutatja, hogy a katalán óriás továbbra is elkötelezett a La Masia akadémiáról érkező tehetségek szerepeltetése iránt.

A fiatal középhátvéd története szinte mesébe illő, mindössze 13 hónap telt el a felnőttek között történő debütálása óta, de már 60 mérkőzésen pályára lépett a Barca első csapatában.

Cubarsí 2024 januárja óta kirobbanthatatlan a Barcelonából, fiatal kora ellenére kiválóan olvassa a játékot, nagyszerűen helyezkedik, passzpontossága pedig a legjobb középpályásokéval veteszik.

A katalán tinisztár minden sorozatot figyelembe véve az idei szezonban eddig 36 meccsen szerepelt, védő létére a La Ligában már három gólpasszt is kiosztott.

