A 17 éves Barkóczi Barnabás a Vasas akadémiájáról került fel a felnőtt csapatba, az őszi szezonban ötször is leülhetett a kispadra, de a debütálására nem került sor.

A 17 éves Barkóczi Barnabás szenázciós gólt lőtt

Fotó: vasasfc.hu

A tavaszi szezonban aztán a Kazincbarcika elleni idegbeli meccsen csereként már 39 percet kapott, a Budafok elleni vasárnapi bajnokin pedig már a kezdőbe jelölte őt Pintér Attila.

Barkóczi rendesen meghálálta a bizalmat, ugyanis a Vasas az első félidőben Tóth Milán tizenegyesével szerzett vezetést, majd az 58. percen Rácz Barnabás középre tett labdáját a 17 éves játékos egy elképesztő mozdulattal sarkazta be hét méterről a hosszú alsóba.

Barkóczi Barnabás ezzel pályafutása második felnőtt bajnokiján megszerezte első gólját, ami finoman fogalmazva is emlékezetesre sikerült.

„Nem csak Barkó miatt nagy öröm számomra, hogy ha betesszük a fiatalokat, megpróbálnak élni a lehetőséggel és maximálisan megfelelni a csapatjátékunknak és a szurkolóknak. Büszke vagyok minden fiatalra, aki pályára lép és külön büszke vagyok arra is, amilyen gólt rúgott. Megérdemelte, mert tette a dolgát most is és az edzőmérkőzéseken is” – mondta a találkozó után Pintér Attila, a Vasas edzője.