Az első félidő első fele kiegyenlített játékot hozott, mindkét oldalon adódtak kisebb lehetőségek. A játékrész derekán aztán Nagy Dominik csúnyán rátartott Matija Ljujics lábára, amiért - VAR-vizsgálat után - piros lapot kapott Berke Balázs játékvezetőtől.

Csapatkapitánya elvesztése után nagyon keveset volt a labda a hazaiaknál, akik már szinte csak a védekezésre összpontosítottak, azt viszont eredményesen. Az Újpest ugyan többet birtokolta a labdát, de a szünetig nem sikerült feltörnie az emberhátrányban küzdő Nyíregyháza hátsó alakzatát.

A második félidőben nyomás alá helyezte a Nyíregyháza kapuját az Újpest, de a fölénye továbbra is meddőnek bizonyult, igazán veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani. A Szpari próbált kiszabadulni a szorításból, egyszer-egyszer sikerült is kontráznia, de változatlanul a védekezés volt a fő feladata. A hajrában sem változott a játék képe, az Újpest ugyan többet birtokolta a labdát, a végén pedig volt egy nagy gólszerzési lehetősége is, de maradt a döntetlen, így a fővárosi csapat immár öt kör óta nyeretlen az NB I-ben.

OTP Bank Liga, 21. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Újpest FC 0-0

Nyíregyháza, Városi Stadion

Játékvezető: Berke Balázs

Nyíregyháza: Tóth B. - Korrea, Alaxai, Keresztes - Kovács K. (Benczenleitner, 66.), Kovács M., Kvekveszkiri (Keita, 41.), Nagy B. - Nagy D., Eppel (Babic, 41./Marong, 75.), Kovácsréti (Deaconu, 75.)

Újpest: Piscitelli - Nunes (Geiger 78.), Duarte, Kaczvinszki, Koburi (Gergényi, 64.) - Rasak, Ljujic (Tajti, 85.) - Horváth K. (Beridze, 64.), Brodic, Karamoko - Tucic (Mucsányi, 78.)

piros lap: Nagy D. (24.)

sárga lap: Korrea (47.), illetve Ljujic (26.), Rasak (73.), Duarte (92.)