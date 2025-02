Supka Attila korábban három alkalommal is volt a Budapest Honvéd vezetőedzője

"A Hemingway-érában nagyon jól működött minden, akkor kerültem először oda hozzá, amikor ő átvette a klubot, onnantól kezdve háromszor voltam vezetőedző. Minden alkalommal nemzetközi porondra jutottunk, háromszor kupadöntőt játszottunk, abból egyet megnyertünk. Mellette Marco Rossi bajnokságot nyert. Azt gondolom a 13 évnyi regnálása alatt Hemingway úr mindent elért, pedig nem is volt olyan anyagi háttér, mint az utána következő vezetésnél, vagy a mostaninál. Karakánul megmondta, hogy ennyi pénz áll rendelkezésre, ebből hozzuk ki a maximumot. Ez pedig megtörtént minden alkalommal" - tette hozzá a 62 éves szakember, aki szerint hozzáértő emberekre volna szükség a klubvezetésben.

"Amiben a problémát látom, az a vezetőségben gyökerezik. A tulajdonos, Leisztinger Tamás egy futballorientált ember, a Diósgyőrnél is hosszú ideig és eredményesen dolgozott. Azonban úgy látom, körülötte nem olyan emberek vannak, akikre szükség lenne a vezetőségben. Ezt azért lehet hallani a szurkolók részéről is, ők is azt látják, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy kellene.

Az előző klubvezetésnél is hatalmas gondok voltak, egymás után cserélgették az edzőket és hozzá nem értő emberekkel vették magukat körül, aminek a következménye az lett, hogy 2023 tavaszán kiestek az NB II-be

- mondta a kispesti együttessel 2007-ben Magyar Kupát nyerő Supka Attila.

Ebben a szezonban Feczkó Tamás már a harmadik edző, aki a Budapest Honvédot irányítja

A Honvéd egykori edzője szerint a klubnál fokozatos építkezésre van szükség, először a bennmaradás kiharcolását kell teljesíteni, abba pedig bele sem mer gondolni, mi történhet, ha ezt nem sikerülne megvalósítani.

"Azt gondolom, hogy lépésről lépésre kell haladni. Először legyen meg idén a bennmaradás, aztán meglátjuk, mennyi pénzt forgatnak bele a csapatba, milyen játékosokat sikerül leigazolni, mennyire lesz hiteles a vezetés ahhoz, hogy minőségi futballisták menjenek oda játszani. Ha az NB II-ből való kiesés véletlenül megtörténne, akkor szanaszét kergetnének mindenkit a szurkolók a klub környékén. De ez természetesen nem történhet meg" - szögezte le Supka Attila.