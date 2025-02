A Werder Bremen 1-0-ra győzte le a vendég Mainz együttesét a Bundesliga 20. fordulójának nyitómérkőzésén. A meccs nagy részében a házigazdák játszottak fölényben, de egy büntetőt is kihagytak, és a helyzeteikből csak egyet tudtak gólra váltani Leonardo Bittencourt révén, így a hajrá komoly izgalmakat hozott. A hosszabbítás negyedik percében két brémai labdarúgó is a kiállítás sorsára jutott időhúzás, valamint reklamálás miatt, majd a hazaiak vezetőedzője is piros lapot kapott, a Mainznak azonban nem maradt elég ideje, hogy ezt kihasználja. A Werder a sikerével egy pontra megközelítette a hatodik Mainzot a tabellán.

Háromszor is villant a piros lap a Werder és a Mainz Bundesliga-meccsén

Fotó: CARMEN JASPERSEN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A spanyol bajnokság 22. fordulójában a Rayo Vallecano 1-0-ra győzött a Leganés vendégeként. Az első félidő hajrájában a hazaiak emberhátrányba kerültek, majd a folytatásban sokáig tartották a döntetlent, de a vendégek óriási fölénye a 78. percben góllá érett – írta az MTI. Ekkor úgy tűnt, a meccs eldőlt, az addig teljesen veszélytelen Leganés azonban a ráadásban büntetőhöz jutott. A tizenegyest kivédte Augusto Batalla, ám a kipattanó után a hálóban kötött ki a labda – a játékvezető viszont újrarúgatta a büntetőt. Azonban a megismételt tizenegyest is hárította az argentin kapus, így a Rayo megnyerte a mérkőzést, és a hatodik helyre lépett fel a táblázaton.

Bundesliga, 20. forduló:

Werder Bremen-FSV Mainz 1-0 (1-0)

La Liga, 22. forduló:

Leganés-Rayo Vallecano 0-1 (0-0)

Kapcsolódó cikkek