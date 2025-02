A brazil válogatott Casemiro korábban ötször diadalmaskodott a Real Madriddal a Bajnokok Ligájában, most azonban csak a kispadot koptatja a Premier League-ben borzalmasan szereplő Manchester Unitedban. A 32 éves játékos esetleges távozásáról hetek óta cikkeznek az angol sajtóban, most pedig ő maga is megszólalt ennek kapcsán.

A 75-szörös brazil válogatott középpályást 2022 augusztusában igazolt le a Manchester United 70 millió euróért. Casemiro sokáig alapember volt, mostanra azonban bezuhant a teljesítménye és többnyire már csak a kispadot koptatja. A 32 éves játékos az idei szezonban ugyan 25 meccsen pályára lépett már, azonban a United legutóbb 18 meccsén 12-szer be sem cserélték. A vasárnapi Tottenham elleni találkozón is csak azért juthatott szóhoz, mert Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte és Toby Collyer is sérüléssel küszködik, Christian Eriksen pedig betegséggel miatt nem játszhatott. Casemirónak 2026 nyaráig van szerződése a Manchester Uniteddal, a heti 350 ezer fontos fizetésével pedig ő a klub legjobban kereső játékosa. A brazil középpályás szerződésében van egy plusz egyéves hosszabbításai opció is, de jelen állás szerint kicsi az esély rá, hogy azt aktiválni fogja a manchesteri klub. Casemirónak és a Manchester Unitednek is borzalmas szezonja van

Fotó: Kevin Hodgson/NurPhoto via AFP „Természetesen szeretnék többet játszani. Nem ismerek olyan labdarúgót, aki ne akarna játszani és segíteni a csapatának. A csapattársaim és a szakmai stáb iránti tisztelettel közelítem meg a dolgokat. És mindenekelőtt tisztelem a Unitedet, és nagyon hálás vagyok a klubnak. Másfél év van hátra a szerződésemből, amit szeretnék kitölteni Manchesterben. Jól érzem magam itt, és a családom is. Alkalmazkodtunk és már beszélünk angolul is” – mondta a spanyol AS-nek adott interjúban a brazil középpályás, aki hangsúlyozta, hogy boldog, hogy a Manchester United játékosa lehet, de a kispaddal nem elégszik meg. Casemiro eladása reménytelen üzletnek tűnik. A brazil középpályás február 23-án fogja betölteni a 33. életévét, a hatalmas fizetését pedig egyetlen európai topcsapat sem lenne képes állni. Nyáron maximum a szaúdiak dobhatnak majd mentőövet a Manchester Unitednak és a brazil középpályásnak.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!