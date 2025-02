Cristiano Ronaldo Manchesterben lett híres focista

Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

7. CR7

Cristiano Ronaldo érthetően megszeppenten érkezett az Old Traffordra, szerényen a Sportingnál viselt 28-as mezt szerette volna Manchesterben is elkérni, de Sir Alex Ferguson már ekkor közbelépett, ugyanis a jó szemű skót pontosan tudta, kire vár a David Beckham által hátrahagyott 7-es mez, amit a Spice Boy előtt korábban is olyan legendák viseltek, mint George Best vagy Eric Cantona. A mez súlya nem nyomta agyon a portugált, a CR7-tel legenda és egyben egy márkanév is született.

8. Bolton Wanderers

A Bolton elleni volt Ronaldo első meccse a Premier League-ben és az Old Traffordon. Ne feledjük,

mindössze hat nap telt el a Sporting United elleni stadionavatója és a Bolton elleni meccs között.

Az érdekes frizurájú, vézna szélső Nicky Butt helyére állt be, rögtön cselsorozatokkal és veszélyes beadásokkal hívta fel magára a figyelmet, sokak az új Beckhamet látták benne, míg maga George Best az egyik legmeggyőzőbb debütálásnak nevezte a portugál bemutatkozását.

9. Sir Alex Ferguson

Cristiano Ronaldo többször is elmondta, mennyire szoros kapcsolat fűzi a skót mesterhez, akit a sportvilágban az apjának tekint. Ferguson azért is volt nagyon fontos szereplője CR életének, mert a portugál édesapja, José alkoholista volt, és 52 évesen, májkárosodás miatt életét vesztette 2005-ben, amikor Ronaldo csak 20 éves volt. Ferguson mindenben támogatta a portugált, akinek a pályafutását azóta is figyelemmel követi. Emlékezetes jelenet volt, amikor 2016-ban az Európa-bajnokság döntője után Ferguson nagy szeretettel ölelte magához a friss Európa-bajnok focistát, aki ekkor már hosszú évek óta nem volt a játékosa.

10. Az első trófea

Cristiano hivatalosan portugál Szuperkupa-győztes lett 2002-ben, de azon a meccsen végig a kispadon volt. Első jelentős trófeája 2004-ben az FA-kupa volt. A Manchester United a Milwall ellen nyerte meg a döntőt, CR gólt is szerzett és a mezőny egyik legjobbja volt.