A portugál futballsztár, Cristiano Ronaldo - aki az Al-Nasszr csapatában játszik Szaúd-Arábiában -, egy fotót osztott meg az Instagram-oldalán, amelyből kiderül, még ilyenkor is mindent a futballnak rendel alá.

Cristiano Ronaldo 40 évsen is elképesztő formában van

Fotó: Mohammed Saad/Anadolu via AFP

Cristiano Ronaldo 40 évesen is mindent a focinak rendel alá

"Az utolsó kriosport a negyvenedik előtt"

– posztolta nevetős hangulatjelekkel Cristiano Ronaldo a közösségi oldalán.

Ronaldo nemcsak a közösségi médiában ünnepelt, hanem a pályán is bizonyított: két nappal ezelőtt az ázsiai Bajnokok Ligája mérkőzésén két gólt szerzett az Al-Wasl ellen.

Ezzel a teljesítménnyel tovább növelte lenyűgöző statisztikáit: karrierje során már 923 gólt szerzett, és 700 klubgyőzelmet mondhat magáénak.

A 40 éves Cristiano Ronaldo továbbra is inspirálja a világot nemcsak sportteljesítményével, hanem emberi oldalával is. A portugál világklasszisról össze is gyűjtöttünk 40 érdekes sztorit, a cikket ide kattintva olvashatják el.