Szerdán ünnepli 40. születésnapját az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo, aki ennek apropóján az utóbbi időben több interjút is adott, melyek során korábbi edzőiről, a Lionel Messivel való rivalizálásáról, Kylian Mbappé madridi helyzetéről, valamint a futball világában elfoglalt saját helyéről is beszélt. A portugál szupersztár a spanyol LaSexta televíziós csatornának is nyilatkozott, az interjúban azt fejtegette, hogy mentálisan milyen hatással volt rá, amikor kudarc érte a pályán, például kihagyott egy nagy helyzetet, vagy elhibázott egy 11-est.

"Ami a pályán történik, az ott is marad. Nem mehetek haza a családomhoz a futballból származó problémáimmal, ez nem fair velük szemben. De őszintén meg kell mondanom, az elején ez nagyon nehéz volt.

Emlékszem, mennyire megviselt, amikor a Real Madridban játszottam és elrontottam egy helyzetet, vagy kihagytam egy büntetőt. Bezárkóztam a sötét szobába, dühös voltam magamra" -

emlékezett vissza az ötszörös aranylabdás.

Cristiano Ronaldót nagyon megviselte, amikor kihagyott egy büntetőt

Fotó: AFP or Licensors

"Nem engedtem meg magamnak, hogy hibázzak. Egyedül beszéltem magamhoz a vaksötétben.

Beteg voltam. Meg sem vacsoráztam, csak lefeküdtem az ágyba, és azt mondogattam magamnak: 'Miért lőttél jobbra és miért nem balra? Hülye vagy.' Így beszéltem magammal" -

árulta el a 40 éves klasszis.

Ami a 11-eseket illeti, pályafutása során a portugál eddig 171 büntetőt váltott gólra és 31-et hagyott ki, ezekből 13-at a Real Madrid színeiben hibázott el. Ronaldo mentálisan elképesztően erős, de a mai napig meg tudja viselni, ha hibát vét a pályán: a 2024-es Eb-n sírva fakadt, amikor a szlovén Jan Oblak kivédte a tizenegyesét a nyolcaddöntőben.

Ronaldo ennyi idősen is fantasztikus formában futballozik, a szaúdi al-Nasszr játékosa nemrég az ázsiai Bajnokok Ligájában lőtt két gólt, csapata nagyrészt ennek köszönhetően győzött simán, 4-0-ra.

