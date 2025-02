A világbajnok Gianluigi Buffon több mint tíz évig volt együtt a szépséges cseh modellel, Alena Šeredovával, akit 2011-ben feleségül is vett. Kapcsolatuk alatt két fiúk is született, Louis Thomas Buffon 2007. december 28-án jött a világra, David Lee Buffon pedig 2009. november 1-én született. A sztárpár 2014-ben elvált, azonban az olasz kapuslegenda nyilvánosan megköszönte feleségének, hogy nem nehezítette meg a szakítást.

Alena Šeredova, Gianlugi Buffon és két fiúk, David Lee és Louis Thomas

Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

Louis Thomas Buffon Torinóban született – mivel édesapja 2001 és 2018 között a Juventust erősítette – azonban az édesanyja révén cseh útlevele is van.

A 17 éves balszélső jelenleg a másodosztályban szereplő Pisa utánpótláscsapatában futballozik, de gyakran részt vesz az elsőcsapat edzésein is. A fiatal játékos az idei szezonban 18 alkalommal lépett pályára a klub Primavera csapatában, és már négy gólt is szerzett, ezzel pedig felhívta magára Filippo Inzaghi figyelmét, aki a Pisa felnőttcsapatát irányítja.

A világbajnok olasz csatár behívta a felnőtt keretbe egykori csapattársa fiát. És bár Luis Buffon nem kapott lehetőséget, múlt hétvégén már ott ült a kispadon a Cesena elleni bajnokin.

Louis Buffon tehát már felkeltette Filippo Inzaghi figyelmét, mellette pedig Václav Jílek, a cseh U18-as labdarúgó válogatott szövetségi edzője is felfigyelt a balszélsőként és csatárként is bevethető játékosra. Éppen ezért meghívót is küldött neki a korosztályos válogatott márciusi portugáliai tornájára, ahol a házigazdák mellett az angolokkal és a franciákkal fognak megmérkőzni a csehek.