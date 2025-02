Az Arsenal jó hangulatban utazhatott a pocsék formában lévő Leicester City otthonába, hiszen az előző fordulóban nagy győzelmet aratott a címvédő Manchester City ellen. Mikel Arteta azonban több kulcsjátékosára sem számíthatott sérülés miatt, gyakorlatilag elfogytak a támadói.

Mikel Merino csereként beállt majd megnyerte a meccset az Arsenalnak

Fotó: AFP

Hőssé vált az Arsenal cserejátékosa

Ez érződött is az észak-londoni csapat támadójátékán, ugyanis hiába játszott fölényben, az első félidőben csupán egy lövés talált el a hazaiak kapuját. A fordulás után fokozta a nyomást az Arsenal, majd Arteta pályára küldte Mikel Merinót, aki középpályás létére ezúttal középcsatárként játszott. Ráadásul nem is akárhogy, ugyanis az Európa-bajnok spanyol játékos a 81. és a 87. percben is betalált, így végül az ágyúsok elvitték a három pontot a King Power Stadionból.

A 28 éves középpályás ezzel megduplázta bajnoki góljainak a számát, így már négy találatnál jár.

Mostani sikerével az Arsenal már 15 meccs óta veretlen és négy pontra csökkentette a hátrányát a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató, listavezető Liverpool mögött, míg Ruud van Nistelrooy csapata továbbra is a 18., kieső helyen áll.

