A brazil válogatott Vinícius Junior jelenlegi szerződését 2022-ben írták alá és 2027-ig érvényes, egymilliárd eurós kivásárlási összeg szerepel benne. Nyáron arról szóltak a hírek, hogy a szaúdiak megpróbálták elcsábítani a focistát, aki végül maradt Madridban, de a játékos képviselői szeretnék, ha a jelenleginél is többet keresne a FIFA által az év játékosának választott támadó.

Vinícius Júnior fizetésemelést szeretne

Fotó: NurPhoto via AFP

Vinícius Jr. jelenlegi éves fizetése körülbelül 15 millió euró adózás után, a FIFA díj miatti bónusszal emelkedett, és ugyanennyit keres most nagyjából Kylian Mbappé is, de ő ingyen érkezett a PSG-től, éppen ezért komoly aláírási pénzt is kapott.

A hírek szerint pár hete találkoztak a Real Madrid és a játékos képviselői, de a spanyolok hiába ajánlottak fizetésemelést, egyelőre nemet mondtak az új tervezetre, így folytatják majd a megbeszéléseket.

Vinícius Jr. 2018-ban 45 millió euróért szerződött a Madridhoz a brazil Flamengótól. Azóta 101 gólt szerzett a madridiak mezében, nyert bajnokságot és két Bajnokok Ligáját is, Rodri mögött viszont lemaradt az Aranylabdáról.