Dárdai Márton szerződése 2028-ig szól a jelenleg a német másodosztályban szereplő Hertha BSC-nél, de az elmúlt hónapokban több sajtóhír is nyilvánosságra került a nyári távozásával kapcsolatban. A 11-szeres magyar válogatott középhátvéd iránt már korábban is érdeklődött a Bundesliga élvonalában szereplő Augsburg, ahol Szabics Imre a másodedző. A héten pedig a német sajtó arról számolt be, hogy a védő nyártól csatlakozhat öccse, Dárdai Bence mellé a Wolfsburg csapatához.

Dárdai Márton a Wolfsburgnál öccse csapattársa lehetne

Fotó: David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Dárdai Márton mellett bátyja, Palkó is eligazolhat a Hertha BSC-től

Nem a 22 éves védő az egyetlen, aki a nyáron eligazolhat a Herthától, ugyanis tucatnyi csapattársa, köztük a kevés játéklehetősége miatt elégedetlen Palkó is távozhat a nevelőklubjától.

Dárdai Márton a berliniek legutóbbi bajnokiján sérülés miatt nem lépett pályára (először nem játszott a szezonban úgy, hogy nem volt eltiltva), és a beszámolók szerint a hét elején sem edzett még a csapattal, amely szombaton a Kaiserslautern ellen folytatja a bajnokságot.

Kapcsolódó cikkek