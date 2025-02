Az eddigi két 2025-ös bajnokiját megnyerő Debreceni VSC a múlt héten a Ferencváros elleni sikerével az NB I tabellájának élére ugró Puskás Akadémiát fogadta a Nagyerdei Stadionban, a fagyos szombat estén. Az első húsz perc kiegyenlített játékot hozott, ezt követően viszont – miután a vendég védők nem értették meg egymást – Vajda Botond megszerezte a vezetést a DVSC-nek. Az első félidő folytatásában a felcsútiak álltak közelebb a gólhoz, de nem sikerült egyenlíteniük, többször Hegyi Krisztián segített megőrizni a hazai vezetést.

A Debrecen és a Puskás Akadémia sokáig kiegyenlített mérkőzést játszott egymással az NB I-ben

Fotó: facebook.com/@PFLAhu

A Puskás Akadémia büntetőből egyenlített, majd a hosszabbításban fordított Debrecenben

A második játékrész elején aztán a másik kapus, Pécsi Ármin is bravúrt mutatott be, ezzel életben tartva a csapata győzelmi esélyeit. Néhány perccel később ráadásul sikerült is az egyenlítés: videózás után, kezezés miatt a Puskás Akadémia tizenegyest kapott,

Nagy Zsolt pedig értékesítette is a büntetőt.

A hajrában mindkét csapat megszerezhette volna a győzelmet, ám úgy tűnt, minden helyzet kimarad. A 96. percben viszont Jakub Plsek elé csorgott a labda a tizenhatoson belül, ő pedig közelről a kapuba gurított.

A DVSC a vereségével maradt a 11. helyen, míg a PAFC öt pontra növelte az előnyét az egy meccsel kevesebbet játszó Fradi előtt a tabellán.

OTP Bank Liga (NB I), 20. forduló:

Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 1-2 (1-0)

gól: Vajda (29.), ill. Nagy Zs. (56. - tizenegyesből), Plsek (96.)

korábban:

Diósgyőri VTK-Nyíregyháza Spartacus FC 1-2 (0-1)

Kecskeméti TE-MTK Budapest 5-0 (3-0)

Fehérvár FC – Győri ETO FC 0-1 (0-0)

vasárnap játsszák:

Újpest FC-Zalaegerszegi TE FC 15.30

Ferencvárosi TC-Paksi FC 18.00