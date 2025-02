Az őszi szezonban a DVTK és az MTK is remekül teljesített, a 2025-ös évet azonban mindkét csapat rosszul kezdte. Az fővárosiak és a diósgyőriek is döntetlennel kezdték ugyan az évet, de azóta kétszer is kikapott. A diósgyőrieknél a héten edzőváltásra került sor, a szerb Vladimir Radenkovics szerződését felbontotta a klub, átmenetileg Vincze Richárd, a DVTK LSA szakmai igazgatója vette át a csapat irányítását.

A DVTK megbízott edzője, Vincze Richárd magára vállalta a felelősséget a súlyos vereség után

Fotó: dvtk.eu

A megbízott edző bemutatkozása nem sikerült jól, ugyanis a Diósgyőr 4-0-ra kikapott az MTK otthonában, ezzel a fővárosi együttes megszakította rossz sorozatát és riválisát megelőzve feljött a negyedik helyre a tabellán. A találkozó után Vincze Richárd magára vállalta a felelősséget - írja a Magyar Nemzet.

Ez a vereség teljes mértékben az én felelősségem, rossz mérkőzéstervet választottam, főleg védekezésben.

Azt gondoltam, ha kicsit magasabban támadjuk meg az MTK-t, akkor nagyobb nyomást tudunk rájuk tenni. A srácok ezt megpróbálták, nem sikerült. Szerkezetet váltottunk a második félidőben, azután jött a harmadik gól, a negyedik pedig akkor, amikor már nem volt benne a meccsben ez" – mondta Vincze Richárd az M4 Sportnak adott interjújában, majd bocsánatot kért a diósgyőri szurkolóktól.

"Nagyon sajnálom a szurkolóinkat, elnézést kérek tőlük. Elutaztak Pestre, mínusz nyolc fokban, munka után, gyerekekkel… A játékosok kapnak két nap szabadnapot, hogy tisztítsák ki a fejüket, és aztán hétfőn velem vagy az új edzővel azon kell dolgozniuk, hogy a jövő héten újra egymásra találjanak a szurkolókkal, mert ezek az emberek, akik itt voltak a lelátón, sokkal többet érdemelnek" – fogalmazott az NB I-es beugró edző.