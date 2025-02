A Liverpool kezdőjében ezúttal is ott volt Szoboszlai Dominik, aki mellett MacAllister, Gravenberch, Jones, valamint Szalah és Jota is a kezdőbe került. A Liverpool nagyon aktívan kezdte a meccset, Jota lövését blokkolták, majd a portugál fejjel veszélyeztetett, de nem találta el a kaput. Az első 10 perc után a Villa is magára talált, Rashford és Asensio összjátéka után egy vendégjátékos talált a saját kapujába, de az angol támadó már korábban lesre futott, így érvénytelen volt a gól.

A folytatásban Szalah ugratta ki Jonest, aki elől Mings mentett, majd Szoboszlai is helyzetbe került, de Emiliano Martinezhez már nagyon közel került, így védeni tudott a világbajnok kapus. Pár perccel később Szalah is helyzetbe került, de a fejese kapu fölé szállt.

A 29. percben Jota használt ki egy hihetetlen védelmi hibát, Andres Garcia egészen érthetetlenül a portugálhoz passzolt, aki önzetlenül

Szalah elé tálalt, az egyiptomi pedig senkitől sem zavartatva bombázott a birminghami kapuba,

ezzel megszerezve a 24. bajnoki gólját a szezonban.

Szoboszlai Dominikék ezúttal igen változatos meccset játszottak

Fotó: Paul ELLIS / AFP

A folytatásban egyenlített az Aston Villa. Egy szabadrúgás után nem sikerült felszabadítani, ide-oda pattogott a labda, végül Szoboszlai röviden kifejelt labdájára csapott le Tielemans, aki a 38. percben a liverpooli kapu bal oldalába lőtt.

Az első félidő hosszabbításában már a Villa vezetett, Ollie Watkins tette ki a szélre a labdát, majd ő érkezett Digne beadására és Alisson kapujába fejelt.

A második félidő elején akadt pár hazai lehetőség, Rashford emelte át Alissont, de Konaté menteni tudott, majd felpörgött a Liverpool. Előbb Jota találta el a lécet, majd Szalah passza után Alexander-Arnold megpattanó lövésével egyenlítettek Szoboszlaiék. Pár perccel később egy Szalah-Szoboszlai összjáték után már vezethetett volna a vendégcsapat, de a hazai védők végül felszabadítottak.

A 69. percben Szoboszlai lépett ki ziccerben, de önzetlenül a csereként beállt Darwin elé tálalt, aki egy védő szorításában nem tudta eltalálni az üres kaput.

A hajrában mindkét csapat eldönthette volna a maga javára a meccset, de maradt a 2-2-es döntetlen. A Liverpool a döntetlen után nyolcpontos előnnyel vezet, a birminghami együttes pedig a kilencedik helyen áll. A Liverpool hétvégén a Manchester City ellen lép pályára.