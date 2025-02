A Ferencváros Mohammed Abu Fani góljával 1-0-ra győzött a Viktoria Plzen ellen, így egygólos előnyből várhatja az egy hét múlva esedékes visszavágót. A meccs után a Fradi ír vezetőedzője, Robbie Keane nagyon elégedett volt a csapatával, de hangsúlyozta, hogy az NB I-es meccseken is ezt a mentalitást akarja látni a játékosaitól.

"Srácok, most már magasra tettétek a mércét. Versenyképesek vagytok, nagy intenzitással játszotok, gólt szereztetek és védekeztetek csapatként. Szeretném, ha ezt a teljesítményt vasárnapra is átmentenétek. Ez a kihívás! Vasárnap is így játsszunk! Nem csak Európában. Oké? Ez a célunk. Mostantól ez legyen a mérce. Nem adjuk alább, oké?

A vasárnapi meccsen is az európai meccseken mutatott mentalitást várom el. Nagyon jó teljesítmény volt mindenkitől. Így kell védekezni!

Volt néhány hibánk természetesen. A csapatszellemünknek köszönhetően nyertünk. Erre van szükségünk. Figyeljetek! Ez még csak az első felvonás volt. Ha így játszunk, ahogy most tettük, a visszavágón meglesznek az esélyeink a gólszerzésre. Oké? Szép volt, srácok!" - mondta Robbie Keane a játékosainak a meccs után az öltözőben.

A Fradi jövő héten csütörtökön (21:00) Plzenben lép pályára a visszavágón, előtte pedig az NB I-ben Bognár György együttesét, a Paksot fogadja a Groupama Arénában vasárnap.

