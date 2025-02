A Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik, aki gólt lőtt és gólpasszt is adott a Manchester City elleni bajnokin, az angol Sky Sportsnak nyilatkozott a lefújás után.

„Két 10-essel játszottunk, az ellenfél pedig majdnem végig irányította a játékot, de a végén mi tettünk meg mindent a győzelemért és örülünk, hogy hazavihetjük a három pontot. 30 méterre a kapunktól védekeztünk, és mindent beleadtunk. Ez benne van, hogy néha nem nálad van a labda, de csak a három pont számít” – mondta Szoboszlai, akinek a szurkolók is skandálták a nevét a fantasztikus meccse után.

„Nem is hallottam, annyira fáradt voltam!

Tovább kell mennünk. A Newcastle ellen egy kemény meccs vár ránk, aztán jön még 11. Ennek sosincs vége, úgyhogy nyugodtnak kell maradnunk és tovább kell mennünk, és a végén remélhetőleg sikerül elérni a célt” – mondta a magyar válogatott csapatkapitánya, aki kicsit viccesen odaszúrt Szalahnak is.

Szoboszlai és Szalah ünnepelnek

Fotó: Paul ELLIS / AFP

„Nem ez volt a legjobb gólpassz, amit adtam neki. Tegnap gyakoroltuk ezt a szögletet, és remélhetőleg többször is meg tudjuk majd csinálni. Végre ő is meg tudott találni engem - ez nem minden alkalommal történik meg” – utalt arra, hogy ő is kapott egy gólpasszt az egyiptomitól.

„Ez hihetetlen. Nagyon nehéz itt játszani, a City kemény csapat és hihetetlen menedzserük van. Örülök, hogy végül megnyertük a meccset. Ez különleges. Különösen akkor hihetetlen, amikor a bajnoki címért folyó versenyfutásban vagy. Remélhetőleg nyugodtak maradunk, mert néha a nyomás elhatalmasodik rajtunk. Megpróbálunk minden meccset megnyerni.” Ezt már az egyiptomi mondta, aki szerint a mostani formája jobb, mint amikor 10 évvel ezelőtt szerepelt hasonlóan kirobbanó formában.

„Én a mostani formámat részesítem előnyben, mert megnyerni a bajnokságot, segíteni a fiatal játékosoknak, ez különleges” – mondta Szalah, aki úgy fogalmazott, hogy szükségük van erre a bajnoki címre.