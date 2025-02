A halál kapujából tért vissza Ceaușescu csodacsapata Origo

Régen sok minden jobb volt, de a román foci egészen biztosan. Keleti szomszédunk ma már nem villog az európai kupaporondon, habár a régió egykor rettegett futballcsapata, a Steaua Bukarest, amely FCSB néven mintha éppen most kezdene életjeleket mutatni. A román főváros egykori csillogó gyémántja a maga idejében Közép-Európa legsikeresebb és talán leggyűlöltebb klubja is volt, úgy kül- mint belföldön. 2017-ben egy pillanatra még a megszűnés szele is megcsapta őket, de elég jól megúszták az átmentet, most pedig az Európa-liga nyolcaddöntőjének rájátszására készülnek, nem is esélytelenül.

2017-ben egy névhasználati jogvitának köszönhetően egyszer csak eltűnt egy jól ismert, ám nem igazán népszerű név az európai futballtérképről. Nem volt többé Steaua Bukarest, kihunyt a román főváros álló csillaga, eltűnt az 1986-ban Bajnokcsapatok Európa-kupáját (BEK) nyerő óriás és lett helyette FCSB, amely ugyan Románia második legerősebb klubja maradt a 2016 és 2023 között nyert hét bajnoki ezüstéremmel, de Európában teljesen súlytalanná vált - ahogy egyébként már jó ideje a régi szinte valamennyi egykori nagy csapata. Kivételt csak a szerb Crvena Zvezda és a horvát Dinamo Zagreb jelentett. Kobbie Maino (középen) lő kapura az FCSB - Manchester United Európa-liga-mérkőzésen

Fotó: AFP A román klubfocit kissé irigykedve néztük a 2000-es évek elején. Mi éppen a magunk ásta gödör alját kerestük (megtaláltuk), ők pedig hol a Steauával, majd a kolozsvári CFR-rel voltak ott a Bajnokok Ligájában, vagy legalább a főtábla küszöbén. Most viszont fordult a kocka: az idei kupasorsolások UEFA-koefficiensét tekintve a románok pont mögöttünk álltak a 26. helyen, az FCSB az első, míg a Fradi csak a második körben kezdte meg a BL-selejtezőket, ahol mindkét csapatnak a 3. forduló jelentette a végállomást, hogy aztán mindketten sikeresen vegyék az EL-playoffot. A Konferencia-ligában a CFR és az U. Craiova ugyanúgy a selejtező második fordulójában kezdett, mint a Puskás Akadémia és a Fehérvár, hogy a következő körre mindkét országnak egy-egy csapata maradjon (Puskás és CFR), igaz, magyar részről ugyanide pottyant az EL-ből kieső Paks, majd később az EL-ben éppen a tolnaiakat búcsúztató Corvinul Hunyadvár is. Hogy aztán a végére mindkét ország Konferencia-ligás csapat nélkül maradjon. Európa trónján a katonacsapat A két ország csapatai ezt megelőzően soha nem voltak ilyen közel egymáshoz. A 20. század jelentős részében a magyar klubok jártak jóval előrébb, elég ha csak a Fradi VVK-győzelmére és KEK-döntőjére, a Rába ETO és az Újpest BEK elődöntőjére vagy a Videoton UEFA-kupa döntőjére gondolunk, hogy az MTK és a Vasas 60-as és 70-es évekbeli eredményeit már ne is említsük. Igaz, a Videoton 1985-ös UEFA-kupa varázslatát a következő BEK-kiírásban követte a kupasorozat történetének talán legnagyobb meglepetése. Ami addig 30 éven át egyetlen kelet-európai csapatnak sem sikerült, azt megcsinálta Niculae Ceaușescu elvtárs, a bölcs vezető büszkesége, a Steaua Bukarest. A kommunista szokás szerint egy-egy minisztérium, illetve erős ember (Ceaușescu Romániában, mondjuk, senki nem mert erős embernek nevezni, vagy akár gondolni magát, mert az egyenlő volt a halott emberrel) alá rendelt futballcsapatok közül a Steaua a Honvédelmi Minisztérium kezelésébe került, és gyorsan meghatározó csapat lett a román élvonalban. 1951 és 1953 között nyert zsinórban három bajnoki címet, három évvel később pedig egy csak a klub játékosaiból álló tizenegy győzte le Belgrádban 1-0-ra a jugoszlávokat. 1965-ig ritka kivételektől eltekintve mindig dobogón volt a csapat, a '68-as bajnoki címet követően viszont egészen 1985-ig kellett várni az újabb aranyra.

Az a Steaua viszont már tényleg olyan volt, hogy nem is érti az ember, hogy tudtak háromszor is kikapni a bajnokságon. 📅 On This Day in 1986, Steaua Bucureşti won the European Cup, beating Barcelona on penalties, 0-0 (2-0) 🏆#steaua #steauaBucureşti #Bucureşti #bucuresti #steauabucaresti #romania #Liga1România #România #footballmemories #ucl #uclwinner #uclwinners #ForzaSteaua #ForzaFCSB #FCSB pic.twitter.com/xjW9CIYSml — Football Memories (@FM_Twittah) May 7, 2018 A fegyveres erők mindenkit Bukarestbe vitt, a korszak román(iai) sztárjai közül, Duckadam, Iovan, Bumbescu, Belodedici (aki 1991-ben a Crvena zvezdával is megismételte a bravúrt), Gavril Bálint, Bölöni, Iordanescu volt ott a csapatban, amiből talán csak a pályája elején járó, éppen a BEK-döntőt követő nyáron a Steauába igazoló Gheorghe Hagi hiányzott. A kispadon a rövid ideig a magyar válogatottat is irányító Jenei Imre ült. A magyar határtól egy kőhajításnyira lévő Szemlakon (Semlac) született bánáti sváb Helmut Duckadam, alighanem a 20. század legnagyobb kapusteljesítményét tette le a sevillai gyepre azzal, hogy előbb 120 percen át nem kapott gólt a Barcelonától, majd a büntetőpárbajban sorozatban négy tizenegyest hárított. A siker után Duckadam és Jenei is távozott a csapattól, amelyik azért az 1988-89-es idényben ismét bejutott a BEK-döntőbe, ahol már hiába volt Hagi is a fedélzeten, hiába játszottak sokkal jobb focit, mint három évvel korábban, minden idők egyik legjobb klubcsapata, az Arrigo Sacchi-féle AC Milan feltörölte velük a Camp Nou gyepét (0-4). Hazai pályán továbbra is működött a gépezet, de ezt követően Európában már nem volt komoly tényező a csapat. A romániai forradalom utáni években egy KEK-negyeddöntő és három, egyaránt kieséssel végződő BL-csoportkör volt nemzetközi szinten említhető, aztán jött Gigi...

Aztán jött Gigi... A forradalom utáni katyvaszban jól helyezkedő és ilyen-olyan üzletekből magát az egyik leggazdagabb románná felküzdó Gheorghe "Gigi" Becali az ezredforduló környékén tűnt fel a bukaresti piros-kékek körül. Az egy centi híján csődbe ment klub akkori elnöke az üzletemberben látta a Steaua megmentőjét, és igaza volt. Mire a csapat újra felszálló ágba került, Viorel Paunescu már régen nem volt a közelben. Becali irányítása alatt a Steaua 2008 és 2011 között négyszer is bejutott a BL csoportkörébe, úgyhogy dőlt a pénz a klubba. A két Gheorghe, azaz Hagi (balra) és Becali 2007-ben

Fotó: AFP Becalihoz hasonló figurák szerencsére ritkán tévednek a foci közelébe, ő ugyanis a legrosszabb fajtából való. Pár év alatt szinte teljesen maga alá gyűrte a román focit, beleszólt a bíróküldésbe, nyilvánosan fenyegetett játékosokat, edzőket és játékvezetőket, szinte naponta tett magyarellenes, homofób, idegengyűlölő kijelentéseket, és mondott irtózatos baromságokat, miközben folyamatosan hadban állt a törvénnyel, különösen az adóhatósággal. 2013-ban meg is fogták és leültették három évre, de ez a kis epizód nyilván nem változtatta meg. A Steauánál én vagyok az isten, a gyerekeim pedig a szentek - jelentette ki még 2007-ben, amikor parlamenti képviselő lett és az unokájára íratta a klubot. Persze azóta is ő a tulaj és az igazi főnök, akárki üljön is az elnöki székben. Az egykori BEK-győztes csapat éléről olyan ütemben rugdosta ki az edzőket, hogy annak még a Palermo edzőfaló egykori tulajdonosa, Maurizio Zamparini is a csodájára járt. A rosszabb idényekben három volt az átlag, de volt, hogy öt edző irányította a csapatot. Steauából FCSB 2017-ben aztán hirtelen eltűnt a Steaua a futballtérképről (egyébként ott van, csak a román másodosztályban kell keresni), miután a védelmi minisztérium pert indított a klub ellen a név, a színek és a címer jogtalan használata miatt. Némi bírósági huzavona után aztán megszületett a megegyezés, miszerint a fegyveres erők sportklubja viszi tovább a Steaua Bukarest nevet, míg az új csapat, amely a névhasználati tiltás ellenére a régi, nagy Steaua jogfolytonos utódja a címeket és trófeákat megtartva - bármilyen furán is hangzik, de hivatalosan - FC FCSB néven fut tovább. A szurkolók számára persze az FCSB maradt az "igazi" Steaua, amely hazai meccseit az 55 ezres Nemzeti Stadionban játssza.

Ismét felfelé törnének A 2015-ös bajnoki évet nyolc szűk esztendő követte, amikor is hétszer lett ezüstérmes az FCSB, ebből ötször a CFR tolakodott be eléjük. Ráadásul ugyancsak ötször estek orra a BL vagy az EL rájátszásában, azaz a főtábla küszöbén, így aztán 2016 óta három főtáblás szerepléssel kellett beérniük és csak egyszer, a 2017-18-as Európa-liga-kiírásban jutottak tovább, de akkor is kiestek a legjobb 32 között. Idén viszont az EL főtábláján meccseik felét megnyerve, valamint két-két döntetlennel és vereséggel 14 pontot szerezve jutottak tovább tulajdonképpen már hét fordulót követően. Legyőzték otthon az RFST (4-1), idegenben a PAOK-ot (1-0), szintén otthon a Midtjyllandot (2-0) és idegenben a Qarabagot (3-2). A két 0-0-s döntetlen az Olimpiakosz ellen otthon és a Hoffenheim ellen idegenben született meg, míg a két vereség egyike Rangers otthonában (0-4), a másik pedig a már tét nélküli utolsó meccsen hazai pályán a Manchester United ellen (0-2) ellen jött. Azaz a mostani FCSB egy nagyon masszív csapat, amelynek valós esélye van a legjobb 16 közé jutni az egyszer már legyőzött PAOK ellen, pláne úgy, hogy a "csoportkör" után ismét megverték a görögöket idegenben, ezúttal 2-1-re. A bukaresti visszavágón sem volt kegyelem, hazai pályán 2-0-ra nyert a román bajnok. A lefújás után 50 ezre éltették a csapat edzőjét, az ősi rivális Rapid "gyermekét", Razvan Lucescut.

A csütörtöki sorsoláson az is kiderült, hogy a folytatásban a német Eintracht Frankfurt vár az FCSB-re, és láthatták, hogy hatalmas hiba lenne lebecsülni a BEK-győztes gárda örököseit.

