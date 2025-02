Marcus Rashford vasárnap, az FA-kupában debütált az Aston Villa csapatában, csereként állt be a Tottenham elleni meccsen. Rashford a 9-es mezben kapott szerepet a második félidőben, gólt nem szerzett, de csapata továbbjutott, a korábbi angol válogatott pedig hosszú idő után léphetett pályára újra, hiszen Rúben Amorim nem szerepeltette őt Manchesterben.

Jadon Sancho és Marcus Rashford egy hullámhosszon vannak

Fotó: Paul ELLIS / AFP

Marcus Rashford nagyjából 30 percet kapott, az intenzitása régi önmagát idézte, amit a United-drukkerek egy ideje nem láthattak tőle. A 2-1-es siker után Rashford az Instagramon köszönte meg a birminghami szurkolóknak a fogadtatást, amelyre korábbi United-csapattársa, Jadon Sancho is reagált, méghozzá a „szabadság” szót kommentálta, amit a manchesteri szurkolók nem vettek jó néven. Azért sem, mert a csapat menedzsere, Rúben Amorim azt várta volna "csak" el tőle, hogy megfelelő edzésmunkát végezzen a 300 ezer fontnál is magasabb fizetéséért cserébe.

Mindkét játékos továbbra is a United alkalmazásában áll, Sanchót még Erik ten Hag „zavarta” el, ő a Chelsea kölcsönjátékosa, de korábban hat hónapot töltött korábbi klubjánál, a Borussia Dortmundnál is kölcsönben, miután nyilvánosan veszett össze a holland menedzserrel. Sanchót és Rashfordot is megveheti a kölcsönvevő klub a szezon végeztével.

Az mindenképp érdekes, hogy a statisztikák alapján Sancho, valamint a nemrég szintén kölcsönadott Antony, de még az egy meccse kölcsönadott Tyrell Malacia is sokkal jobb számokat produkál, mint Manchesterben és ugyanez vonatkozik a végleg távozott Scott McTominay-re és Anthony Elangára is.