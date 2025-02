Pep Guardiola csapata a harmadosztályban a hetedik helyen álló Leyton Orient otthonában lépett pályára és nem úgy alakult a meccs, ahogy arra a City szurkoló számítottak volna. A vendégeknél bemutatkozott a csapatban a téli szerzemények közül Vítor Reis, Nico González és Omar Marmus is, de csereként a szintén télen igazolt Khusanov is beállt.

Nemez volt Pep Guardiola legnyugodtabb meccse a kispadon

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A főszereplők nem ők voltak, hanem az első félidőben a hazaiak játékosa, Jamie Donley, aki a félpályáról emelte át Ortega kapust. A 20 éves játékos a Tottenham csapatától szerepel kölcsönben a csapatnál.

A második félidőben Rico Lewis egyenlített (a lövésébe Khusanov is beleért, több helyen is neki adták a gólt), majd a csereként beállt De Bruyne szerezte meg a győztes gólt, aki Grealish passza után talált be.

A hajrában a hazaiak többször is egyenlíthettek volna, de a City megmenekült a szégyentől és a legjobb 16 csapat közé jutott.