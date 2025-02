A győztes Európa-liga-mérkőzés után nem egészen 72 órával újabb feladat várt a címvédőre, az ellenfél az a Paks volt, amely megnyerte a két csapat októberi bajnokiját, előtti pedig a Magyar Kupa-döntőben tudott diadalmaskodni a Fradi ellen a Puskás Arénában. A tolnai zöld-fehérek eddig mind a két 2025-ös bajnokijukat otthon játszották, az ETO elleni döntetlen után legyőzték a Fehérvárt. Idegenben a legutóbbi három meccsüket elveszítették. A Ferencváros Robbie Keane irányításával még nem tudott bajnoki mérkőzést nyerni, az MTK és a ZTE elleni döntetlen után vereséget szenvedett a Pancho Arénában.

Telt ház ugyan nem volt, de a hangulatra nem lehetett panasz

Fotó: Polyák Attila - Origo

A találkozó elején nem rontottak egymásnak a csapatok, boksznyelven szólva inkább csak szurkálták egymást. Az első komolyabb lehetőségre egészen a 13. percig kellett várni. Ekkor Adama Traoré, a Ferencváros szélsője tekerte be jobbról a labdát, a hosszún érkezett Mohamed Ben Romdhane, de a tunéziai játékos öt méterről Szappanos Péter kezébe fejelt.

A folytatásban támadásban maradt a Ferencváros, a 24. percben pedig kis híján megszerezte a vezetést.

A 19 éves Tóth Alex nézte meg magának a kapu jobb oldalát, 18 méterről gyönyörűen kapura tekert, de a lövése a kapufán csattant. Fél perccel később aztán Adam Traoré próbálkozott egy 14 méteres bombával, de a léc aló tartó labdáját Szappanos bravúrral szögletre ütötte.

Szappanos Péternek bőven volt dolga az első félidőben

Fotó: Polyák Attila - Origo

Ezt követően is a Fradi dominált, de az igazán nagy helyzetek elmaradtak. A 38. percben aztán nem sokon múlt, hogy a fővárosi csapat megszerezze a szezon legkomikusabb gólját. Tosin Kehinde lövése magasra felpattant a blokkoló Kinyik Ákos lábáról, Szappanos érkezett ki a kapuból a labdára, de Adama Traoré túlugrotta és két méterről a felső kapufára csúsztatott, a kipattanó Ben Romdhane felé érkezett, de a Paks kapusa kosárlabdás mozdulattal leszedte a fejéről a lepattanót.

A Fradinak több helyzete volt az első félidőben, de Robbie Keane minden bizonnyal elégedetlen volt csapata támadójátékával, ugyanis a félidőben Ben Romdhane helyére pályára küldte a brazil Matheus Saldanhát.

A Fradi lendületesen kezdte a második félidőt, és akár egy tizenegyest is kaphatott volna az 51. percben, amikor a tisztázó Sillye Erik a labdával együtt Varga Barnabás lábát is elrúgta, de Karakó Ferenc játékvezető nem ítélt büntetőt és a vizsgálat után a VAR-szobában is úgy ítélték meg, hogy nem hibázott a bíró. Két perccel később ismét Varga volt a főszereplő. A magyar válogatott csatár ezúttal Kehinde balról betekert labdájára érkezett a hosszún, de hat méterről kapu mellé csúsztatott.

A folytatásban is a Fradinál volt többet a labda, a Paksnak nem is volt kapura lövése egészen a 64. percig, akkor viszont jött a hidegzuhany, ugyanis a csereként beküldött Böde Dániel megszerezte a vezetést.

Egy kivágott labda után a ferencvárosi védelem beragadt, Osváth Attila védelem mögé belőtt labdájára pedig a 38 éves csatár érkezett, aki kapásból védhetetlen gólt lőtt a bal alsóba (0-1).