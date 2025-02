A Sky Sport televíziós szakértőjeként dolgozó Jamie Carragher nem tartozik Szoboszlai legnagyobb rajongói közé, korábban töbször is kritizálta a magyar középpályást, mondván, hogy rengeteget robotol a pályán, de a gólszerzésből nem veszi ki a részét. Nos, a Liverpoolban 1996 és 2013 között szerepelt, 38-szoros válogatott védő most csattanós választ kapott. A címvédő Manchester City elleni rangadón ugyanis Mohamed Szalah gólja előtt Szoboszlai lőtte be a labdát élesen, majd a gólpassza után ő szerezte a Liverpool második gólját, így már hat találatnál és hat gólpassznál jár a szezonban.

Szoboszlai talán az eddigi legjobb meccsét játszott a Premier League-ben, elhallgattatta a kritikusait

Fotó: AFP

Szoboszlai kivívta legnagyobb kritikusa elismerését

Carragher a meccs után a Sky Sports stúdiójában elemezte Szoboszlai gólpasszát és valósággal el volt ragadtatva – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Szoboszlaitól ez a gólpassz nem e világi volt. Érdemes megfigyelni Andy Robertson helyezkedését is, aki megakadályozta, hogy Phil Foden odalépjen, ez tette lehetővé, hogy Szoboszlai betegye a labdát, ami egy tökéletes, fantasztikus megoldás volt tőle"

- mondta a Liverpool egykori védője.

Győzelmével a Arne Slot csapata 11 fordulóval a bajnokság vége előtt jelenleg 11 ponttal vezeti a tabellát az egy meccsel kevesebbet játszott Arsenal előtt.