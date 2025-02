A hosszú téli szünet után a hétvégén folytatódnak a labdarúgó NB I küzdelmei. A bajnoki címvédő Fradi jelentős változásokon ment keresztül - többek között a kispadon is változás történt, illetve BL-győztes játékos is érkezett Naby Keita személyében -, de a többi magyar csapat is próbált erősíteni a folytatásra. A tavasz legnagyobb kérdése az lesz, hogy a Puskás Akadémia - esetleg más csapatok - képesek lesznek-e megállítani a Ferencvárost, vagy a fővárosi együttes sorozatban hetedik bajnoki címét ünnepelheti majd. A bajnoki elsőség mellett a kiesés elkerüléséért is hatalmas harc várható.

A bajnoki címvédő, az őszi szezont egy mérkőzéssel kevesebbet játszva a második helyen záró Fradi jelentős változásokon ment keresztül a téli szünetben. A Fradit idén is nehéz lesz megállítani

Fotó: Csudai Sándor - Origo Robbie Keane mellett BL-győztes igazolás is érkezett a Fradihoz A zöld-fehérek legnagyobb igazolása kétségkívül Naby Keita, aki a Werder Brementől érkezett kölcsönbe a címvédőhöz. A 29 éves guineai válogatott középpályás korábban a Liverpool játékosaként Bajnokok Ligáját nyert, így óriási erősítést jelenthet a Fradi számára. Azonban egyelőre még várni kell a bemutatkozására, ugyanis az FTC-nél megpróbálják újra "felépíteni" a sztárfocistát. "Naby Keita esetében gazdaságilag is kedvező feltételeket tárgyaltunk le. Alapos orvosi vizsgálatok után arra jutottunk, hogy megfelelő szakmai munkával, türelemmel a régi Naby Keitát láthatjuk majd Fradi-mezben" - mondta Hajnal Tamás. "Nagyon tudatosan, és abszolút pozitívan megy az ő edzésfolyamata. Részben a csapattal edz, részben különmunkát végez. Sporttudományi szempontból próbáljuk minimalizálni a sérülésének lehetőségét. Tudatosan van felkészítve előbb a kis területen való játékra, majd a közepes és a nagy területű játékra. Nagyon jól halad, de türelemmel kell lennünk, nem szeretnénk hibázni, optimisták vagyunk vele kapcsolatban. Amikor a csapattal edz, akkor látszik, hogy élvezi a játékot, élvezi, hogy a csapattal együtt gyakorolhat, ilyenkor már fel-felcsillantotta, hogy mire képes" - mondta az FTC sportigazgatója a BL-győztes játékosról, aki szerint megvan benne az a győzni akarás, az a tettvágy, az a nyertes mentalitás, ami előre viheti a teljesítményét. A másik jelentős változás a kispadon történt: Pascal Jansen váratlan távozása után Robbie Keane vette át a csapat irányítását. A rekordbajnok elnöke, Kubatov Gábor december 31-én a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Pascal Jansent kivásárolták a szerződéséből. A holland edző az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő New York City FC-hez került. "Sziasztok Fradisták! A mai napon Pascal Jansent a világ egyik legnagyobb futballkonszernje kivásárolta a szerződéséből."

Helyére a 146-szoros ír válogatott támadó, Robbie Keane került, aki játékosként többek között a Tottenham és a Liverpool csapatában is megfordult, edzőként pedig a Maccabi Tel-Avivval ért el sikereket. Robbie Keane, a Fradi januárban kinevezett edzője új lendületet adhat a címvédőnek

Fotó: fradi.hu Robbie Keane a Frankfurt elleni El-meccsen mutatkozott be a Fradi kispadján, de a 2-0-s vereségnek nem lett végzetes következménye, ugyanis az Alkmaar elleni 4-3-as siker továbbjutást ért a zöld-fehéreknek, akik a playoff-körben a Viktoria Plzen ellen folytathatják és akár a legjobb 16 közé is kerülhetnek majd. A nagy kérdés az, hogy a csehek elleni párharccal véget ér-e a Fradi kupatavasza vagy még tovább tart a kettős terhelés, amit esetleg kihasználhatnak majd az üldözők. A Fradi a már említett Naby Keita mellett megszerezte Alekszandar Csirkovicsot (Topolya) és Lenny Josephet (Grenoble) is. Ami a távozókat illeti, Botka Endre Kecskemétre került kölcsönbe, míg Anderson Esiti (ZTE) és Owusu Kwabena (ZTE, kölcsönben) is eligazolt, igaz utóbbi máris új csapatot akar keresni. A menedzsere által jelezte, hogy mégsem szeretne a ZTE FC-ben játszani, az FTC kölcsönadása ellenére sem. A Puskás Akadémia megállíthatja a Fradit? A Puskás Akadémia jelenleg az első helyen áll 35 ponttal, míg az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Fradi a második 34-gyel. A harmadik a Diósgyőr 30, az MTK pedig negyedik 29 ponttal. Paks és az Újpest egyaránt 27 pontot gyűjtött eddig, így akár még ők is beleszólhatnak a bajnoki címért, illetve a dobogóért folyó küzdelembe. Ami az FTC legnagyobb riválisát, a Puskás Akadémiát illeti, a felcsúti csapat egyelőre nem volt túl aktív az átigazolási piacon. Egyetlen játékost igazolt, a 20 éves kora ellenére már 20-szoros örmény válogatott futballistát, Georgij Harutyunjant az orosz Krasznodartól. Távozó pedig nem volt, így Hornyák Zsolt igazán összeszokott csapattal próbálhat harcba szállni a bajnoki címért. A Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt optimistán tekint a folytatás elé: „Tisztában vagyok a Ferencváros és az ellenfelek erejével, mindig reálisnak és nyugodtnak kell maradni, nem elfelejtve az alapcélokat: a nevelést, hogy minél több, de legalább egy-két fiatalt minden évben beépítsünk az NBI-es csapatba. De ha jó focit játszunk és stabilak leszünk, miért ne lehetnénk elsők? Ez elsősorban rajtunk múlik, de azért az ellenfeleinken is: mennyire tud stabil maradni a Fradi, hogyan tud feljönni az Újpest, vagy milyen erős lesz a Paks a jövőben” – mondta a tréner az M4 Sportnak adott nyilatkozatában.

Az 51 éves szakember hozzátette, „örül, hogy csend van a csapat körül” az átigazolási piacon. A Puskás Akadémia lehet a Fradi legnagyobb riválisa tavasszal

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI A Diósgyőr remek őszi szereplése sokakat meglepett. Vladimir Radenkovics csapata több nagy skalpot is begyűjtött ősszel. A téli szünetben pedig tovább erősítettek: Christ Tiéhi (Rotherham United), Kállai Kevin (Mezőkövesd) és Skribek Alen (Paks, kölcsönben) érkezése új dimenziókat nyithat meg a csapat játékában, miközben kulcsjátékos nem távozott. Az MTK Budapest szintén kellemes meglepetést okozott. Horváth Dávid fiatal csapata friss, lendületes futballt játszik, és nem tűnik úgy, hogy megelégednének a biztos bennmaradással, de azért az nagy meglepetés lenne, ha a szezon végén is a dobogóért küzdenének. A fővárosi együttes nem igazolt új játékost, míg Rácz Gergő a Honvédhoz igazolt. A középmezőny nagy kérdése: harc a dobogóért vagy küzdelem a hátsó régióban? A tabella középső régiójában is izgalmas csata várható. A Paks és az Újpest célja is az, hogy még feljebb lépjen a tabellán és a dobogóért harcoljon. A jelenleg hatodik Fehérvárnak – amely hat pontra van a két említett csapattól – inkább az lehet a célja, hogy ne kelljen a kiesés rémével megküzdenie. A Paks az elmúlt szezonokban rendre kellemes meglepetést okozott, és idén sem tűnik úgy, hogy alább szeretnék adni. Ennek érdekében pedig nagy erősítésbe fogtak a télen: Ádám Martin (legutóbb Aszterasz), Könyves Norbert (Vasas), Szendrei Ákos (DAC) is érkezett, míg a semmiből érkezett bejelntéssel kiderült, hogy Szappanos Péter, válogatott kerettag kapus is visszatér Szaúd-Arábiából, kulcsjátékos pedig nem távozott. Bár a Paks támadósorából többen is túl vannak már a fénykorukon, egy Böde, Ádám, Könyves hármas - természetesen Tóth Barnát nem elfelejtve - azért nem cseng rosszul. Főleg annak tudatában, hogy Bognár György a támadófoci híve. „Bízunk benne, hogy mindenki a lehető legjobb formájába kerül a szombati bajnokinkra. Megvolt a kellő terhelés, és hála a jó Istennek nagy sérülést senki nem szenvedett el. Azt remélem, hogy rögtön az elején teljes erőnkkel nekivághatunk a szezon második felének” - mondta a Paks régi-új játékosa, Könyves Norbert az ETO FC Győr elleni bajnoki előtt.

Ádám Martin télen visszatért Paksra

Fotó: paksifc.hu Az Újpest új tulajdonosi háttérrel vágott neki a szezonnak, és bár az ősz nem teljesen úgy sikerült, ahogy tervezték, a téli felkészülés során igyekeztek orvosolni a problémákat. Több rutinos játékos érkezett - Damian Rasak (Górnik Zabrze), Milan Tucic (NK Bravo), így érdekes lesz látni, tavasszal mire lesz képes a lila-fehér csapat, amely továbbra is aktív az átigazolási piacon, főleg lengyel vonalon nézelődnek. A Fehérvár FC az utóbbi években hullámzó teljesítményt nyújtott, de a klub vezetősége bízik abban, hogy folyamatosan stabilizálódik a csapat játéka. A téli szünetben Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi) és Kemenes Botond (VSC 2015 Veszprém) érkezett, míg a legnagyobb veszteség a házi gólkirály Nejc Gradisar távozása - hét gólt szerzett -, aki az egyiptomi al-Ahli csapatához igazolt. A szlovén támadót nehéz lesz pótolnia a Fehérvárnak, amely akár egy-két rosszabb meccsel kellemetlen helyzetbe kerülhet. Fontosabb dátumok: Az OTP Bank Liga 2025. február 1-jén folytatódik

A bajnokság 33., utolsó fordulójára 2025. május 24-25-én kerül sor

A MOL Magyar Kupa döntőjét 2025. május 14-én játsszák a Puskás Arénában Nagy a küzdelem a bennmaradásért A tabella hátsó régiójában is kiélezett a küzdelem. Jelenleg a Kecskemét (11 pont) és a Debrecen (13 pont) állnak kieső helyen, de a Zalaegerszeg (16 pont), a Győr (18 pont) és a Nyíregyháza (18 pont) sincs biztonságban. A kiesés ellen küzdő csapatok közül papíron egyértelműen a DVSC erősített a legjobban a tél folyamán, többek között hazatért a magyar válogatott védő, Lang Ádám is. Maximilian Hofmann (Rapid Wien) Lang Ádám (Omonia), Krisztijan Malinov (KV Kortrijk), Szűcs Tamás (FC Köbenhavn), Amos Youga (CSZKA Szófia), Hegyi Krisztián (West Ham United) és Maurides Roque Junior (St. Pauli) is nagy erősítést jelenthet. Ami a távozókat illeti, Victor Cristiano Braga, Dusan Lagator és Szenaga Naoaki nem a Loki játékosa már.

„A DVSC első perctől kezdve éreztette velem, hogy számítanak rám, és ez egy nagyon fontos szempont volt a döntésemben” – hangsúlyozta Lang Ádám. A játékos azt is hozzátette, más lehetősége is volt, de a Loki megkeresése volt a legelső és legmeggyőzőbb. A labdarúgó nem titkolta, hogy a költözés komoly logisztikai kihívást jelentett, hiszen családjával Debrecenben egy teljesen új környezetbe kerültek. Lang Ádám a DVSC-hez igazolt

Fotó: dvsc.hu ”Több mint kétezer kilométeres változásról beszélünk, rengeteg dolgot el kellett rendezni” - fogalmazott a védő, aki ennek ellenére nagy izgalommal várja az előtte álló kihívásokat, és bizakodva tekint a jövőbe. Elmondta, hogy sok jelenlegi debreceni játékossal már játszott együtt, ami segít majd neki a beilleszkedésben. Az ősi rivális Nyíregyháza is aktív volt az átigazolási piacon, még egy Ronaldót is igazolt a Szpari, ám az biztos, hogy Ronaldo Deaconutól azért nem várhatják majd a szurkolók azt, amit a brazil Ronaldótól, vagy éppen Cristiano Ronaldótól láthattunk, láthatunk. A Zalaegerszeggel kapcsolatban már említettük az Owusu-sztorit, így jelenleg egyedül Anderson Esiti lehet az, aki újonnan érkezőként segíthet a bennmaradásért folytatott harcban. A Gera Zoltán vezette Kecskemét is igazolt Fradi-játékost, a magyar válogatott védő, Botka Endre sokat segíthet majd a liláknak, ahogy Driton Camaj (Kisvárda) és Michael López (FC Lahti) is. "Szükségem van egy olyan időszakra, amikor azt érzem, hogy fontos vagyok, amikor folyamatosan játékban vagyok. Fél évre szól a kölcsönszerződésem, ha minden jól alakul, adott esetben úgy tudok visszamenni a nyáron a Fradiba, hogy jó állapotban vagyok. Hiába érkezett új edző a Ferencvároshoz, úgy éreztem, hogy a jelenlegi állapotomban ott nem biztos, hogy a legjobbamat tudnám nyújtani" - mondta Botka Endre a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában.

Botka Endre Kecskemétre igazolt, még szokni kell a látványt

Fotó: KTE "A menedzseremmel beszéltünk sok mindenről, de közrejátszott a választásomba, hogy nem akartam teljesen elszakadni a Fraditól, ehhez pedig a Kecskemét volt a legkézenfekvőbb döntés. A vezetőedző, Gera Zoltán személye, a klubelnök meggyőző érvelése és korrektsége, a kecskeméti múltam és az, hogy így minden nap a saját otthonomból, a családomtól indulhatok el, mind-mind hozzátett ahhoz, hogy elfogadjam a Kecskemét ajánlatát. Számomra a legfőbb motiváció a játék volt. Imádok focizni, meccseken játszani. Ahhoz, hogy folyamatosan játékban legyek, tudtam, muszáj váltanom, és a Kecskemét tűnt a legjobb opciónak" - tette hozzá a magyar válogatott focista. A Kecskemétnek van egy nagy távozója is. A spanyol labdarúgó élvonalban szereplő Real Valladolidban folytatja ugyanis a pályafutását Nikitscher Tamás. A 25 éves, hatszoros válogatott középpályás leigazolását szerdán jelentette be az északspanyol klub, amely a közösségi oldalán üdvözölte az új szerzeményét. ¡Bienvenido a Pucela, Tamás Nikitscher!https://t.co/ovMzUgY8yY pic.twitter.com/ppuCSesaCz — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) January 29, 2025 "Szavakkal nem lehet leírni, hogy ez mit jelent nekem, biztosan kell még idő, mire tudatosul bennem - nyilatkozott a kecskemétiek honlapján a futballista. - Elképesztően hálás és boldog vagyok, hogy megvalósulhatott ez a dolog. Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert Kecskemét a második otthonom lett, melyet most elhagyok. Nem is könnyű helyzetben ráadásul, ami miatt különösen fáj a szívem. Ugyanakkor egy olyan lehetőséget kínált nekem az élet most, amit ha nem próbálok meg, biztosan ott motoszkált volna mindig a fejemben." Hozzátette, csak hálával tartozik, mert szinte mindent Kecskeméten ért el, itt lett NB I-es labdarúgó, majd válogatott, és amikor sérült volt, akkor is mindenben támogatták és segítették, hogy erősebben térjen vissza. "Nagyon remélem, hogy a klubnál mindenki egy kicsit a saját sikerének érzi a klubváltásomat, mert ez így van." Ami a hétvégi fordulót illeti, számos nagy meccs előtt állunk. Szombaton rendezik a Fehérvár-Puskás Akadémia rangadót, de az Újpest diósgyőri vendégjátéka is hatalmas csatát ígér. Vasárnap kora délután a keleti rangadón feszül egymásnak a DVSC és a Nyíregyháza, ez az a meccs, ami mindig sok nézőt vonz és hatalmas érdeklődés övezi. És itt még nincs vége a nagy találkozók sorának, a forduló zárómeccsén jön az örökrangadó, azaz a Ferencváros és az MTK találkozója. Az OTP Bank Liga 18. forduló:

február 1., szombat:

14.30: Paksi FC-ETO FC Győr 14.30

17.00: Fehérvár FC-Puskás Akadémia FC

19.30: DVTK-Újpest FC február 2., vasárnap:

12.45: DVSC-Nyíregyháza Spartacus FC

17.30: Kecskeméti TE-ZTE FC

20.15: Ferencvárosi TC-MTK Budapest

