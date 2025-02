Botka Endre után újabb Fradi játékos igazolt a tavaszi szezonra a Kecskeméthez, ezúttal Pászka Lóránd átigazolását jelentették be a klubok.

Pászka Lóránd a Fraditól a KTE együtteséhez került

Fotó: Kecskeméti TE

Újabb Fradi játékos került Kecskemétre

"Pászka Lóránd kölcsönben a Kecskemét együttesében folytatja pályafutását. A 28 esztendős játékos az idény végéig erősíti a kecskemétieket" - adta hírül a Fradi a közleményében.

A játékos a 12-es mezszámot fogja viselni a KTE együttesében, amit Szalai Gábor viselt sokáig, de más apropója van ennek Pászka Lóránd esetében. Minderről a Kecskemét honlapjának beszélt a védő.

"Felpörögtek az események az utóbbi napokban, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szeretném, ha nekem és a csapatnak is sikeres lenne ez a tavasz. Az elmúlt időszakban kevés lehetőséget kaptam, szerettem volna ezen változtatni. Gera Zoltán amellett, hogy egy nagyon szimpatikus tervet vázolt fel nekem, nagyon ragaszkodott is hozzám, ez sokat nyomott a latba nálam.

Nem egyszer játszottam már a KTE ellen a múltban, a Fradival is mindig egy erős és kellemetlen ellenfélre kellett felkészülnünk. Azon leszek most már maximálisan, hogy a Kecskemétet segítsem, minél több mérkőzésen lehetőséget kapva. Február 12-én nagybácsi lettem, megszületett a testvérem kislánya, Tilda, ennek tiszteletére ebben a mezszámban is fogok futballozni Kecskeméten" – mondta Pászka Lóránd.

Pászka Lóránd 2022 februárjában igazolt a Ferencvárosi Torna Clubhoz. A fővárosi csapattal háromszor nyert aranyérmet az NB I-ben, emellett egyszer a Magyar Kupát is elhódította. A jelenleg zajló idényben három bajnoki találkozón 224 percet töltött a pályán, emellett egyszer a Magyar Kupában is játszott.