„A hősies védekezés volt a titkunk. Szerencsénk is volt, mert volt kapufájuk az első félidőben. Az első gólnál láttam, hogy nem vagyok lesen és egy lábtengós, lecsapásos mozdulattal be tudtam találni. A végén már teljesen mindegy volt, mert a Fradi teljesen kinyílt. Az már nem osztott nem szorzott. A problémát a Fradinak kell tudnia. A probléma az, ha nem tudják, mi a probléma.

Én a saját játékunkkal foglalkoznék, kívülről nem szeretnék okoskodni. Amíg jó volt az eredmény, szívta magát a csapat. Mondtam is Éger Lacinak a meccs előtt, hogy ha félidőben null-null, akkor lesz esélyünk a győzelemre”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt a góllövőlistát 11 találattal vezető Böde Dániel, aki a győzelmét firtató kérdésre viccesen azt válaszolta, hogy kevés az esélye, mert nincs elég játékperce ahhoz, hogy sok gólt tudjon lőni.

„Jól sikerült a meccs nekem és csapatnak is. Nagy győzelmet arattunk, de bőven volt lehetősége a Fradinak is. Csúsztunk-másztunk, és a fordulópontokból is mi jöttünk ki jobban. Rengeteg szituáció lehet egy meccsen, erre a meccsre is úgy készültem, mint a többire. Azért nem ez volt az első meccsem a Fradi ellen. Otthonosan, jó környezetben tudok készülni, ez is nagyon fontos.

Azért ha a Fradi berúgja valamelyik helyzetét, akkor teljesen más ez a meccs. Nagyon meg kellett izzadnunk. Nagyon szurkolok a Fradinak, hogy csütörtökön több szerencséjük legyen, mert a sikerül fontos a magyar futballnak”

– értékelt sportszerűen a találkozó után a magyar válogatott Szappanos Péter, aki több nagy védést is bemutatott a mérkőzésen.

„Legutóbbi is szerencsénk volt, mert a legutóbbi Fradi elleni meccsünk előtt is európai kupameccsük volt, és nem lehet három-négynaponta a topon lenni a világon egyik csapatnak sem. Ezt akkor kihasználtuk és most is. Voltak lehetőségeink, de a Fradinak is. Azért megúsztunk pár nagy helyzetet null-nullnál. Bejött, hogy a második félidőben betettünk két középcsatárt, nagyon nehéz tartani Böde Dánielt vagy Ádám Martint. A meccs előtt is éreztem, hogy ez a forgatókönyv élhet” – mondta a lefújás után a Paksot irányító Bognár György, aki Böde Dánielről azt mondta, hogy a jövőben is megkapja majd a játékperceket, így biztosan lesz esélye a gólkirályi cím megnyerésére.