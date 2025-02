"Igen, rég volt, de elég sok évet eltöltöttem már a fociban, így minden meccsre úgy készülök, hogy ha be kell szállni, akkor tudjam segíteni a csapatot. Ráadásul nagyon sokan segítettek, és nagyon jól fogadtak. Tehát tényleg úgy éreztem magam, mint egy régi jó barát, aki visszatért, ezt köszönöm is mindenkinek" - tette hozzá a Fradi kapusa. Hozzátette, csak próbálta hozzátenni a sajátját, de nagyon jól védekezett a csapat, mindenki csúszott-mászott.

Gróf Dávid kiválóan ugrott be

Fotó: Hegedűs Gábor/Origo

"Nagyon jó közösségbe kerültem, a csapattársak is elismerik, hogy van már egy kis rutinom, egy jó pár évet lejátszottam már, úgyhogy megkönnyítették a dolgom. Mindenki megfogadta, amit próbáltam kérni hátulról. Én azért másképp látok dolgokat, mint mondjuk előttem, ez nagyon fontos is, hogy a csapat jól működjön" - mondta Gróf, aki a Plzenről is ejtett pár szót.

"Láttuk, hogy nem egy rossz csapat. Volt itt is néhány sanszunk, de úgy gondolom, az első félidőben nekünk voltak a nagyobb lehetőségeink, és akár növelhettük is volna az előnyünket. Biztos, hogy nagyon kemény mérkőzés lesz a visszavágó, de ha csapatként működünk kint is, és akkor nem lehet gond."