A Fradi összességében jó teljesítményt nyújtott a nyolcfordulós alapszakaszban, amelynek a végén négy győzelemmel és négy vereséggel a 17. helyen végzett, így a rájátszásban léphetett pályára a nyolcaddöntőbe jutásért.

Ismét El-rájátszásba jutott a Fradi, sorozatban harmadszor élte meg a magyar bajnok a kupatavaszt

Fotó: Polyák Attila - Origo

Fradi

A Ferencváros a Gróf - Makreckis, Gartenmann, I. Cissé, Raul Gustavo - Zachariassen, Júlio Romao, Abu Fani, Civic - Saldanha, Varga B. kezdőcsapattal vágott neki a találkozónak, míg a Plzen a Jedlicka - Dweh, Markovics, Jemelka - Havel, Cerv, Kalvach Cadu - Sulc - Vydra, Adu tizeneggyel lépett pályára. A meccs napján derült ki, hogy a csipősérüléssel bajlódó Dibusz Dénes kikerült az El-keretből, a helyére a nemrég visszatérő Gróf Dávid került be, aki végül azonnal a kezdőcsapatban is találta magát. Bár eredetileg Varga Ádám védett volna, de a bemelegítésnél megsérült, így nem tudta vállalni a játékot. Az FTC meccskeretében először volt ott a télen igazolt korábbi BL-győztes focista, Naby Keita is.

A találkozót megelőzően ezúttal is kitettek magukért a Fradi szurkolói – a cseh drukkerek is szép számban érkeztek Budapestre –, akik bár ezúttal élőképpel nem készültek, a zöld-fehér „zászlótenger” csodálatosan nézett ki, ráadásul a hangulat is fantasztikus volt a kellemesnek éppen nem mondható időjárás ellenére.

Remek hangulatot teremtettek a ferencvárosi szurkolók

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Robbie Keane csapata jól kezdte a meccset a hatszoros cseh bajnok plzeniek ellen, a cseh csapatot láthatóan megfogta a hangulat az első percekben. Nagyon nem is cifrázták hátul a játékot, arra rúgták a labdát, amerre álltak. Az első nagy helyzetre a 4. percig kellett várni, amikor egy bal oldali ferencvárosi szöglet után Romao fejelt nem sokkal kapu mellé. A Fradi a folytatásban is maradt támadásban, azonban Saldanha fejesét is nagy bravúrral védte Jedlicka.

A 13. percben Saldanha 16 méteres lövésébe Dweh vetődött bele, a Plzen játékosa lóbálta is a kezét, de a labda sajnos a testéről vágódott le, így nem kapott tizenegyest a Fradi. hiába vizsgálta az esetet a videobíró. Végül a nagy nyomást kibírta az első negyedórában a cseh csapat. A folytatásban is sokkal jobban játszott az FTC, a Plzen teljesen veszélytelen volt a magyar kapura.