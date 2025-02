Egyik legjobbja nélkül lép pályára csütörtökön a Fradi az Európa-ligában a cseh Viktoria Plzen ellen, ugyanis sárga lapos eltiltás miatt nem lehet ott majd a pályán Varga Barnabás.

A Fradi támadója, Varga Barnabás kihagyja a visszavágót

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Fradi sztárja garázskapukat szerelt

Varga nyolc meccsen már hat gólt szerzett, nem csoda, hogy az UEFA is vele forgatott videót a csehek elleni párharc előtt - szúrta ki a Bors. Az európai szövetség stábjának beszélt kacifántosan induló karrierjéről is, amikor az osztrák alacsonyabb osztályban focizott, mellette dolgozott is.

Varga Barnabás akkor még nem gondolta volna, hogy 30 éves korára válogatott, bajnok és legalább kétszeres NB I-es gólkirály lesz.

"Akkoriban nem csak a fociból éltem. Kétfajta munkát is végeztem, voltam egy garázskapukat építő cégnél is, házaknál építettünk garázskapukat. Pontosan tudom, hogy működik egy hétköznapi ember élete" - mondta a csatár.

Nem azt mondom, hogy letettem róla, de sok esélyt nem láttam arra, hogy ebből lehet még focikarrier. Aztán szerencsére nem lett igazam

- tette hozzá Varga.

A Plzen-Ferencváros El-visszavágó csütörtökön 21.00 órakor kezdődik a francia Jérome Brisard sípjelére. A találkozóról élő szöveges tudósításban számol be az Origo.