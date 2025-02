Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano már korábban beszámolt róla, hogy Moratával előrehaladott tárgyalásokat folytat az isztambuli klub, és a transzferguru ezúttal sem tévedett, ugyanis immár hivatalossá vált, hogy az Európa-bajnok támadó kölcsönben a Galatasaray együttesében folytatja pályafutását.

A hírek szerint Moratát a török csapat egy évre veszi kölcsön hatmillió euróért az AC Milantól, valamint elővásárlási jogot is szerzett a futballistára, további nyolcmillióért. Amennyiben a Galatasaray nem él ezzel a lehetőséggel, úgy további hárommillióért újabb fél évre, vagyis 2026 nyaráig kölcsönveheti a spanyol sztárcsatárt.

Morata a 77-es mezszámot kapta, szezononként hatmillió eurót keres majd Isztambulban, ahol a magyar válogatott Sallai Roland is a csapattársa lesz.

A spanyol válogatott csapatkapitányaként tavaly nyáron Európa-bajnoki címet nyert csatár mindössze fél éve igazolt az Atlético Madridtól az AC Milanhoz, ahol 2028-ig írt alá. A 32 éves játékos Milánóban nem váltotta meg a világot, a jelenlegi szezonban 25 mérkőzésen csupán hat gólt lőtt és két gólpasszt adott.

Alvaro Morata nem váltotta meg a világot az AC Milanban

Fotó: Anadolu via AFP/2024 Anadolu

A 84-szeres spanyol válogatott Morata azért így is nyert egy trófeát a piros-feketékkel, januárban elhódította az Olasz Szuperkupát. A rutinos támadó korábban játszott még a Juventusban, a Chelsea-ben és a Real Madridban is. A torinóiakkal két olasz bajnoki címet, három Olasz Kupát és egy Olasz Szuperkupát nyert, a londoniak színeiben az FA-kupát és Európa-ligát gyűjtötte be, míg a Real Madriddal kétszer nyert bajnoki címet és ugyancsak kétszer hódította el a Bajnokok Ligáját, valamint a Spanyol Kupát.

