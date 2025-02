Hogyan indult el erre a visszavágóra?

Az előző mérkőzés óta eltelt pár napban is volt egy nagyon jó este, egy nagyon boldog éjszaka, mert úgy gondolom, hogy az első meccsen kiválóan néztünk ki a pályán. Aztán jött egy olyan bajnoki, amit a legszívesebben elfelejtene az ember.

Remélem, hogy visszatérünk és az az igazi arcunk, amit múlt hét csütörtökön mutattunk, úgyhogy erre számítok és remélem, hogy sikerrel térünk majd haza Budapestre.

Mit vár a Viktoria Plzentől?

Az biztos, hogy most őket fogja segíteni az a több mint 10 000 cseh szurkoló, akik kint lesznek meccsen, mint ahogy minket is segítettek és most is segítenek majd a fantasztikus szurkolóink. Igazából ezt majd ki kell zárnunk és csak a saját szurkolóinkra kell koncentrálnunk, nekik kell örömet okoznunk. Biztos vagyok benne, hogy nagyon akarják majd a sikert és nekünk fognak jönni, de úgy gondolom, hogy csapatként, keményen dolgozva, mint ahogy azt az első meccsen is tettük, szóval, ha ugyanazt tudjuk csütörtökön is hozni, akkor nem lehet majd a mérkőzésen probléma.

Robbie Keane és stábja felhívta-e a figyelmüket valami olyan dologra, amiben roppant veszélyes a cseh csapat?

Persze, kielemeztük a pontrúgásaikat, ismerjük a játékosokat is, az edzői stáb mindenkiről beszélt és felkészített minket, így nem lehet kifogás a meccsen, mert amit lehet, azt tudjuk róluk. Persze a mérkőzés közben kell a legjobban koncentrálni és elvégezni az előttünk álló feladatokat, meg amit az edző elvár tőlünk.

Kapusposzton most egy peches sérüléshullám sújtja a csapatot. Emiatt jobban vigyáznak Önre?

Igen, megmondom őszintén, hogy óvatosabban mozogtam az elmúlt pár napban, bár ez azért is volt, mert gyorsan jönnek egymás után a meccsek és kapom a terhelést. Tényleg nagyon figyel rám az egész stáb és nagyon jól állnak hozzám.