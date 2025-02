„Ahogy a többiek, Megyeri Balázs is nagyon barátságosan, kedvesen fogadott. Dzsudzsák Balázs is azonnal felajánlotta segítségét, mondta, ha bármire szükségem van, nyugodtan szóljak neki – mondta Hegyi Krisztián a mérkőzés után a Nemzeti Sportnak. – Az első félidőben volt néhány pillanat alatt két védésem, amihez sokan gratuláltak, és érzékeltem, a kapu mögött helyet foglaló Loki-tábor is értékelte a történteket. (...) Amióta Angliába szerződtem, a spanyol Xavi Valero a kapusedzőm, ő fél órával a nyíregyháziak elleni bajnoki után már hívott, és mondta, hogy végignézte a mérkőzést, és ahogy szokta, azonnal elemezte is. Azt a két védést ő is megdicsérte, ezenkívül megemlítette, hogy a szélsőséges körülmények ellenére rendben volt az összkép, jól jöttem ki a beadásokra, jó pozícióból vártam a lövéseket, igaz, egy-két apróbb kritikai észrevétele is akadt. De nagyon örültem a meglátásainak, és nyilván

sokat jelent nekem, hogy ha Londonban is látják a teljesítményemet.”

Hegyi Krisztián a londoni jövőjéért is sokat tehet tavasszal

Fotó: AFP

A korábban görög, spanyol, német, török és ciprusi klubnál is megfordult, az Olimpiakosszal ötszörös bajnok és háromszoros kupagyőztes Megyeri Balázs a vasárnap történtek után tehát valóban gondban lehet azzal kapcsolatban, hogy kap-e még lehetőséget egyáltalán a hajdúsági csapatban. Hegyit ugyanis hiába veheti vissza júniusban a West Ham, Megyeri szerződése a Debreceni VSC-nél nyáron lejár (igaz, van egy plusz 1 éves opció a kontraktusában), akkor pedig már 35 éves lesz – lehet, hogy úgy, hogy az azt megelőző fél évben rendezett mérkőzések egyikén sem lépett pályára...

Megnyílhat Hegyi útja Marco Rossi magyar válogatottjáig

Az utánpótlás-válogatottakban jól mutat az 52 szereplés, de Hegyi Krisztián a felnőttek közé 2023 márciusát leszámítva egyszer sem kapott meghívót, és az akkori, Bulgária elleni Európa-bajnoki selejtezőn is a kispadon ült. A 2016-os Európa-bajnokság óta 90 mérkőzést játszott a magyar válogatott, ezeken

Gulácsi Péter 55,

Dibusz Dénes 37,

Bogdán Ádám, Király Gábor, Kovácsik Ádám, Megyeri Balázs és Szappanos Péter pedig 1-1

találkozón lépett pályára. A Rossi-érában pedig még nem volt olyan meccs, hogy Gulácsi vagy Dibusz közül valaki ne játszott volna. Az imént említetteken és Hegyin kívül ráadásul csupán négyen – Demjén Patrik, a Ferencvároshoz hétfőn visszakerült Gróf Dávid, Hegedüs Lajos és a jelenleg Blackburnben szereplő Tóth Balázs – szerepeltek egyáltalán a keretben.