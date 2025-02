Az NB II-es szezonban idegenben még nyeretlen Budapest Honvéd az utolsó, míg a legutóbbi három bajnokiján csupán egy pontot szerző, fennállása 115. évfordulóját a közelmúltban ünneplő Tatabánya az utolsó előtti helyről várta az egymás elleni mérkőzést.

Feczkó Tamás a Tatabánya otthonában a második NB II-es mérkőzésén szerepelt a Budapest Honvéd vezetőedzőjeként

Fotó: honvedfc.hu

Az egyaránt szebb múltú csapatok találkozójára a hideg időjárás ellenére sokan voltak kíváncsiak a Grosics Gyula Stadionban, mintegy 500 kispesti szurkoló utazott vidékre a fővárosból, nagyjából a harmaduk ugyanazon vonattal. A hazai ultrák és ők is remek hangulatot varázsoltak a mérkőzés során.

A Budapest Honvéd az idénybeli első idegenbeli győzelméért küzdött Tatabányán

Lüktető iramban kezdődött a találkozó, mindkét csapat gólra törően játszott, de egyik kapu előtt sem alakult ki veszélyes helyzet. A 23. percben aztán gyakorlatilag a semmiből szerzett vezetést a Tatabánya: egy szöglet után kipattanó labdát Jagodics Márk bombázott a bal felső sarokba, Tomás Tujvel tehetetlen volt (1-0). A gól után megváltozott a játék képe, néhány perccel később Baki Ákos máris egyenlíthetett volna, ám a fejese a felsőlécen csattant. A kispestiek egyre több támadást vezettek, ennek pedig a 37. percben lett meg az eredménye, amikor egy tizenhatoson belüli kavarodás végén

Bévárdi Zsombor kotorta a labdát a kapuba (1-1).

A félidő hajrájában a hazaiak még egy büntetőt reklamáltak, de végül a szünetre fordulva a Honvéd örülhetett, egy formás ellentámadás végén ugyanis

Medgyes Zoltán lövése után a tatabányai kapuba pattant a labda (1-2).

A Honvéd még az első félidőben fordított a Tatabánya ellen

Fotó: facebook.com/honvedfc

A második játékrészben már a reflektorok is égtek, ez pedig a kispestieket villanyozta fel jobban: a 49. percben Csontos Dominik bő 20 méterről védhetetlen gólt lőtt a hazai kapu jobb felső sarkába (1-3). A tatabányai ultrák ezután görögtűzzel is igyekeztek javítani a csapatuk játékán, és a kék-fehérek próbálkoztak is, de összességében veszélytelenül. Gyürki Gergely vezetőedző hármas, majd kettős cserét is eszközölt, ám ez sem jelentett lényegi változást. A félidő közepén kisebb tömegjelenet alakult ki a csereként beállt Pekár István szabálytalansága után – sárga lapokkal megúszták a focisták az esetet.