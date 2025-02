A Budapest Honvéd az idényben először nyert idegenbeli bajnokit, a szurkolók pedig boldogok lehettek a győzelem és a helyzetkihasználás miatt. Az igazán nagy gólhelyzet nélkül maradt Tatabánya drukkerei azonban csalódottan és lemondóan indulhattak haza, ezt az ultrák "k**va gyenge"-rigmusa előzte még meg. Egy hazai szurkoló hozzátette, szerinte hiába volt balszerencséje a csapatnak, és hiába volt látszólag többször a Tatabánya ellen a játékvezető,

ha ettől a gyenge Honvédtól is kikaptunk, akkor tényleg a harmadosztály való nekünk".

Régen utazhattak haza ilyen boldogan a kispestiek

Fotó: facebook.com/honvedfc

Az öltözőfolyosón mindkét csapat helyiségéből kihallatszottak a történések. A kispestiekénél az üdvrivalgás és a zene, mert "az első utolsó esély" kihasználása valóban nagy lépést jelenthet a bennmaradás felé. A tatabányaiaknál pedig a felháborodás a játékvezetés miatt.

A játékvezető a téves döntéseivel leamortizálta a csapatomat. Visszanéztük ezeket a szituációkat, és ez így történt

– nyilatkozta a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Gyürki Gergely, akinek több tatabányai szurkoló is az azonnali menesztését követelte a helyszínen és a közösségi médiában is. – Magunkra is haragudni kell, mert alapelvi hibát is vétettünk. Jól kezdtük a meccset, megszereztük az első gólt, ami lélektanilag nagyon fontos volt, de ezután a fordulópontokból elképesztően rosszul jöttünk ki. A harmadik góljuk eldöntötte a meccset, az fantasztikus gól volt. Próbáltam támadókat behozni, de ezáltal az egyensúlyunk felborult. Rendkívül csalódott és bosszús vagyunk, mert szerettünk volna örömet okozni a szurkolóinknak, magunkban tartani a hitet és az elszántságot. Továbbra is hiszem, hogy ennél többre vagyunk képesek. Elképesztően fáj, hogy ez most így alakult."

Gyürki Gergely, a Tatabánya vezetőedzője a játékvezetéssel is elégedetlen volt

Fotó: Origo

„A hazaiak gólja felébresztette a csapatot, az kellett a győzelemhez, mert onnantól küzdelemből jelesre vizsgáztunk. A második labdákat sokkal többször gyűjtöttük be,

a szünetet követő játékunk pedig már majdnem hasonlított a múlt hetihez. Akkor sokkal jobban játszottunk, mégsem szereztünk pontot

– tett meglepő utalást Feczkó Tamás a sajtótájékoztatón a Budafok ellen elszenvedett 2-1-es vereségre. – Annak nagyon örülök, hogy mindenki hozzá tudott tenni a sikerhez. Az első félidő alapján nem reális ez az eredmény, de a második játékrészben a gyors embereink kihasználták a minden mindegy alapon támadó hazaiak mögötti nagyobb területeket. Szinte minden lehetőségünket gólra váltottuk, jól jöttünk ki a fordulópontokból, a második gólnál szerencsénk is volt. Nagyon örülünk, hogy tettünk egy kis lépést a céljaink megvalósítása felé."