A Liverpoolra papíron könnyebb meccs vár majd vasárnap, hiszen Plymouth Argyle a másodosztályban szerepel, ráadásul Wayne Rooney menesztése óta sincs kirobbanó formában a csapat, igaz, Miron Muslic érkezésével az elmúlt öt bajnokin háromszor is pontot szerzett a csapat, de így is utolsó a Championshipben.

Szűcs Kornél nagyon készül a Liverpool elleni meccsre

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/NurPhoto

A csapat játékosa a 23 éves Szűcs Kornél is, aki Kecskemétről igazolt nyáron Angliába és azóta a válogatottban is bemutatkozott, így jól ismeri az ellenfél szupersztárját, Szoboszlai Dominikot, akivel ezúttal ellenfelekként találkozhatnak majd.

A magyar védőt a liverpooliak szurkolói oldala, az Anfield Watch kereste meg a hétvégi meccs előtt - írja a Magyar Nemzet.

„A sorsolás után beszélgettünk, mondtam neki, hogy fel kell készülniük ránk, mert nem fogjuk könnyen adni magunkat. Ő inkább csak nevetett, de én komolyan gondoltam. Szóval, majd meglátjuk” – mondta Szűcs a Szoboszlaival folytatott beszélgetésről.

A Plymouth a legutóbbi kupafordulóban nagy meglepetésre kiütötte a Premier League-ben szereplő Brentfordot, és a legutóbbi két bajnokin West Bromot legyőzték, illetve döntetlent értek el a Sunderland ellen.

„Egy meccsen bármi megtörténhet. Kezdünk pontokat gyűjteni. Azt hiszem, nagyobb az önbizalmunk, és nyertünk idegenben a Brentford ellen is, szóval remélem, hogy jó eredményt fogunk elérni. Ha legyőznénk a Liverpoolt, az maga lenne a történelem” – mondta Szűcs, aki külön beszélt a Liverpool magyar klasszisáról is.

„Nehéz őt megállítani, fantasztikus lába van. Nagyon jó a labdával és a védekezésből is kiveszi a részét, szóval nehéz ellene játszani. A mi esélyünk az lehet, ha csapatként vesszük fel a versenyt a Premier League-ben első csapat ellen” – tette hozzá a magyar védő, aki ezt a meccset leszámítva szorít a válogatott csapattársának.

„Ő egy nagyon jó srác, és igazi vezéregyéniség. Ha mond valamit, mindenki hallgat rá, mert hatalmas tapasztalata van. Nem kiabál, hanem elmondja, hogy mit gondol az adott helyzetről, és szerintem ez a jobbik út. Nagyon örülök, hogy a válogatottban van egy ilyen kapitányunk. Nagyon örülök, hogy ilyen jól játszik a Liverpoolban is. Követem a meccseiket, és remélem, hogy megnyerik a bajnokságot” – mondta Szűcs Kornél, aki azt is elárulta, hogy szeretné majd megszerezni Szoboszlai mezét is a meccs után.