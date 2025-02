A Gera Zoltán által irányított Kecskemét már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát, hiszen a szünetre háromgólos előnybe került az MTK elleni NB I-es bajnokin – a vendégeknél kezdőként kapott lehetőséget a Ferencvárostól pénteken érkezett Gruber Zsombor is.

Az utolsó Kecskemét legyőzte a dobogóért harcoló MTK-t

Fotó: facebook.com/MTKBudapest

A KTE Katona Bálint, Zeke Márió és Májer Milán góljaival vezetett, a második játékrészben pedig Katona ismét betalált, majd

Driton Camaj a 88. percben beállította az 5-0-s végeredményt.

Videón a Kecskemét első két gólja az MTK ellen:

A hét bajnoki óta veretlen Kecskemét a győzelmével is maradt a tabella utolsó helyén, míg a harmadik 2025-ös tétmeccsén is gólképtelen MTK ideiglenesen sem tudott fellépni a harmadik pozícióba, és továbbra is az ötödik.

OTP Bank Liga (NB I), 20. forduló:

Kecskeméti TE – MTK Budapest 5-0 (3-0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1543 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Katona (18., 69.), Zeke (26.), Májer (45+1.), Camaj (87.)

sárga lap: Kata (80.), Bobál (91.), Kosznovszky (93.)

