A gödörben lévő Manchester United jelenleg nem biztos, hogy előrelépés lenne Kerkez Milos számára

Fotó: AFP (Photo by Ian HODGSON / AFP)

Az igazi szenzáció azonban az lenne, ha Kerkez a Liverpoolban folytatná pályafutását, ahol klubszinten is együtt játszhatna válogatottbeli csapattársával és egyik legjobb barátjával, Szoboszlai Dominikkel. Arne Slot labdabirtokláson és dinamikus támadójátékon alapuló rendszerébe is jól illeszkedhetne a magyar focista, bár posztján a skót Andy Robertson és a görög Kosztasz Cimikasz is komoly vetélytárs lehetne.

Kerkezhez hasonlóan Szoboszlai is 2023 nyarán került a Premier League-be, az elmúlt másfél évben mindketten rengeteget fejlődtek és az angol élvonal sztárjai közé emelkedtek.

Klubjaikkal természetesen nem ugyanazokért a célokért küzdenek, hiszen a Liverpool jelenleg a PL legnagyobb esélyese, a Bournemouth pedig már azzal is óriási szenzációt okozna, ha elcsípné a Konferencia-ligát érő hatodik helyet. Azokon a válogatott meccseken, amelyeken mindketten pályára léptek, láthatóan jól megértették egymást, és ez minden bizonnyal a Liverpoolnál is így lenne, ha létrejönne ez az elképesztő transzfer.

A Bournemouth hétvégén éppen a Liverpoolt fogadta, mindkét magyar játékos a kezdőben szerepelt és végig a pályán is volt, a meccset a Liverpool nyerte 2-0-ra, Kerkez a vereség ellenére jól játszott, egy videobíró által elvett lesgól előtt gólpasszt is adott, csapata egyik legjobbja volt az osztályzatok alapján is. A két játékos jó kapcsolatát jól mutatja az is, hogy a meccs után rögtön közös szelfivel jelentkeztek.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a PL-ben egyelőre ellenfelek, de akár csapattársak is lehetnek a jövőben

Fotó: AFP (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

A még mindig csak 21 éves Kerkez Milos pályafutása ragyogóan ível felfelé, hiszen már ilyen fiatalon elmondhatja magáról, hogy másfél éve a világ legerősebb bajnokságában edződik,

és ez csak a jéghegy csúcsa. Ha így folytatja, akkor a nyári átigazolási időszakban egy még jobb csapathoz kerülhet, hacsak nem érkezik érte még télen egy visszautasíthatatlan ajánlat. Kerkez nagyszerű teljesítménye és a benne rejlő potenciál mellett azonban nem szabad megfeledkezni egy negatívumról, ami a karrierjét érinti. A Bournemouth játékosa ugyan élete formájában futballozik, ám a magyar válogatott utóbbi négy meccsét egyaránt kihagyta.